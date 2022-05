Estancias & Punta del Este ab Colonia del Sacramento

1 . Tag Colonia del Sacramento Nach der Ankunft in Colonia del Sacramento werden Sie von Ihrer Reiseleitung am Hafen erwartet und zu Ihrem Hotel begleitet. Nach der Übernahme des Mietwagens, lernen Sie am Nachmittag bei einer Stadtrundfahrt Colonia del Sacramento kennen.

2 . Tag Colonia - Monteviedo (ca. 180 km) (F, M) Heute setzen Sie Ihre Reise in Richtung Montevideo fort, wo Sie am Hafen zum Mittagessen erwartet werden. Während einer Stadtrundfahrt am Nachmittag lernen Sie die antike Innenstadt kennen.

3 . Tag Montevideo - Balcón del Albra (F) Ihre Reise führt Sie heute weiter in die Provinz Lavalleja, wo Sie in der Posada del Campo Balcón del Abra übernachten werden. Hier haben Sie die Möglichkeit (optional) ein Trekking zu machen oder an einer Reittour teilzunehmen oder auch einfach nur im natürlichen Hotelpool zu entspannen.

4 . Tag Balcón del Abra - Pueblo Eden - La Rocha (ca. 130 km) (F) Am Morgen fahren Sie in die charmante Stadt Pueblo Eden. Dort angekommen besuchen Sie die Lote 8, eine Boutique-Olivenöl-Plantage, wo Sie mehr über den Herstellungsprozess erfahren und auch an einer Degustation teilnehmen können. Am Nachmittag fahren Sie dann weiter zu Ihrer Unterkunft Estancia El Charabon in La Rocha.

5 . Tag Cabo Polonio (F) Nach dem Frühstück fahren Sie nach Valizas, wo Sie von einem lokalen Guide für die heutige Wandertour nach Cabo Polonio erwartet werden. Ihr Weg führt Sie entlang der Küste, über Sanddünen zum Buena Vista Hügel, von wo sie eine atemberaubende Aussicht geniessen können. Nach einem typischen Mittagessen besuchen Sie den Leuchtturm und die Seehundkolonie. Darauf werden Sie in einem 4x4 Truck zurück zu Ihrem Fahrzeug gefahren.

6 . Tag La Rocha - La Barra (ca. 90 km) (F) Heute setzen Sie Ihre Reise nach La Barra fort.

7 . Tag La Barra (F) Geniessen Sie den Tag zur freien Verfügung am Strand oder erkunden Sie die Umgebung auf eigene Faust.