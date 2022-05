El Desierto del Altiplano ab Buenos Aires

1 . Tag Zürich – Frankfurt – Buenos Aires Die Hotelauswahl entspricht der Mittelklassvariante. Bei der Erstklassvariante übernachten Sie in entsprechenden Unterkünften.



Linienflug von Zürich via Frankfurt nach Buenos Aires.

2 . Tag Buenos Aires (F) Nach Ankunft am Flughafen werden Sie empfangen und zu Ihrem Hotel gefahren. Im Anschluss lernen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der lebhaften Stadt kennen. Den Abend lassen Sie bei einer Dinner und Tango Show ausklingen.

3 . Tag Buenos Aires – Salta (F) Nach dem Frühstück Flug nach Salta und Transfer in Ihr Hotel. Am Nachmittag lernen Sie „La Linda", wie Salta auch genannt wird, während eines Stadtrundgangs kennen

4 . Tag Salta – Cachi – Cafayate (F) Heute fahren Sie von Salta ins Calchaqui Tal. Unterwegs auf der Ruta 40 besuchen Sie Cachi und die Quebrada de las Flechas. Am Nachmittag erreichen Sie Cafayate und werden zu Ihrem Hotel gefahren.

5 . Tag Cafayate – Salta (F) Am Morgen unternehmen Sie eine kleine Stadtrundfahrt und besichtigen ein Weingut. Nachmittags fahren Sie zurück in Richtung Salta und durchqueren die Quebrada de Cafayate mit deren einzigartigen Gesteinsformationen.

6 . Tag Salta – Purmamarca (F) Vormittags reisen Sie auf der Route des Wolkenzuges durch die Quebrada del Toro bis nach San Antonio de los Cobres. Am Nachmittag besichtigen Sie die Salinas Grandes und fahren dann über die Cuesta de Lipán bergab nach Purmamarca.

7 . Tag Purmamarca – San Pedro de Atacama (F) Frühmorgens fahren Sie durch die Salinas Grandes, nach Susques. Nach dem Mittagessen fahren Sie zum Paso Jama, der Grenze zu Chile und weiter nach San Pedro de Atacama.

8 . Tag San Pedro de Atacama (F) Am Morgen unternehmen Sie einen bezaubernden Ausflug zu den Lagunan Misacanti und Miñique. Auf dem Rückweg besichtigen Sie den Salar de Atacama mit seinen Flamingos. Unterwegs haben Sie eine tolle Aussicht auf die Vulkane Licancabur und Lascar.

9 . Tag San Pedro de Atacama (F) Frühmorgens fahren Sie zu den beeindruckenden El Tatio Geysiren auf etwa 4.500 Metern Höhe. Etwa 40 Geysire und Thermalquellen brodeln und zischen meterhoch in die Luft und bieten ein unvergessliches Erlebnis. Das Frühstück nehmen Sie unterwegs ein. Am Nachmittag steht ein weiteres Highlight auf dem Programm: das Mondtal Valle de la Luna. Von einer gewaltigen Düne haben Sie einen spektakulären Ausblick auf den Sonnenuntergang, der das Tal mit seinen bizarren Felsformationen in ein faszinierendes Licht taucht.

10 . Tag San Pedro de Atacama – Hito Cajón – Villa Mar (F) Nach dem Frühstück geht es heute nach Hito Cajón, der Grenze zu Bolivien. Unterwegs fahren Sie an den heissen Quellen von Chaviri, dem Dalital mit seinem aktiven Vulkan und an den Geysiren Sol de Mañana vorbei. Am Nachmittag erreichen Sie Villa Mar, wo Sie in den Gärten von Miku Cueva übernachten werden.

11 . Tag Villa Mar – Colchani (F) Vormittags besichtigen Sie das Gesteinstal bevor Ihre Fahrt Sie heute an den Uyuni Salzee bringt. In Uyuni angekommen besuchen Sie den Zugfriedhof. Übernachten werden Sie heute in einem Hotel, das nur aus Salz erbaut wurde. Lassen Sie den Abend mit einem kleinen Spaziergang während des Sonnentergangs ausklingen.

12 . Tag Uyunia (F) Den heutigen Tag widmen Sie dem Salzsee. Das Mittagessen nehmen Sie auf der Insel Incahuasi mitten auf dem Salzsee ein. Am Abend nehmen Sie den Zug nach Villazón.

13 . Tag Villazón – Purmamarca (F) Am frühen Morgen kommen Sie in Villazón an und werden nach La Quiaca gefahren, dem Ausgangspunkt für die heutige Tour in die Humahuaca Schlucht. Unterwegs besuchen Sie typische Dörfer und bestaunen die siebenfarbigen Berge bevor Sie am Abend in Purmamarca ankommen.

14 . Tag Purmamarca – Salta (F) Der heutige Morgen steht Ihnen zur freien Verfügung. Geniessen Sie die Zeit um zu entspannen oder unternehmen Sie eine kleine Wanderung in die Umgebung. Am Nachmittag erfolgt der Transfer zurück nach Salta.

15 . Tag Salta – Buenos Aires (F) Heute werden Sie nach Salta zum Flughafen gefahren für Ihren Flug nach Buenos Aires. Dort angekommen werden Sie erwartet und zu Ihrem Hotel gefahren.

16 . Tag Buenos Aires (F) Heute werden Sie rechtzeitig an den Flughafen gefahren. Rückflug via Frankfurt nach Zürich.