Die Highlights von Südamerika ab Lima

Entdecke das Heilige Tal, bestaune auf der Zugfahrt zum Machu Picchu die Landschaft, bekomme einen Einblick in den Alltag der Bewohner am Titicaca-See, begegne historischen Kulturen in Bolivien, durchquere die Salar de Uyuni und die Berglandschaft Chiles mit Allradfahrzeugen