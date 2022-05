Colonia del Sacramento, Montevideo und Punta del Este

Ankunft in Colonia del Sacramento - die bezaubernde Kolonialstadt ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Besonders sehenswert in der Altstadt sind die «Plaza Mayor», welche umringt ist von kleinen Läden und Kolonialbauten, der Leuchtturm und das «Casa Portugués», eines der ältesten Häuser der Stadt. Sie erleben die Stadt auf einer geführten Tour.

Am Morgen übernehmen Sie Ihren Mietwagen. Ihre Reise führt Sie heute nach Montevideo. Dort werden Sie am Hafen zum Mittagessen erwartet. Danach unternehmen Sie einen Stadtrundgang zu Fuss, wo Sie die Highlights und das antike Stadtzentrum entdecken werden.

Montevideo - Pueblo Eden - La Barra (ca 180 km) (F)

Heute fahren Sie in die charmante Stadt Pueblo Eden in der Provinz Maldonado. Zuerst besichtigen Sie die Lote 8, eine Boutique- Olivenöl-Plantage, wo Ihnen der Produktionsprozess näher gebracht wird. Darauf können Sie an einer Olivenöl Degustation teilnehmen. Nach dem Mittagessen auf einem Weingut in Viña Eden, fahren Sie am Nachmittag nach La Barra zu Ihrer Unterkunft am Meer.