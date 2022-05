Casa Turquesa

Erholen Sie sich im tropisch angelegten Innenhof auf den Liegen am Swimmingpool oder im Jacuzzi. Geniessen Sie einen edlen Tropfen im angenehm kühlen Weinkeller oder lesen Sie ein Buch in der gemütlichen Bibliothek mit Kamin. Die freundlichen Gastgeber helfen bei der Organisation von Bootsausflügen, Tauchgängen oder Wanderungen zu nahen Wasserfällen. Tagsüber können Sie kleine Snacks, Tapas und Kuchen bestellen. Das Frühstück wird auf Wunsch im Zimmer oder in der Lounge serviert. Am Abend lockt die Altstadt mit einer grossen Restaurantauswahl. Versuchen Sie lokale Spezialitäten oder geniessen Sie Ihr Abendessen in einem der Restaurants mit internationaler Küche. Eine Parkmöglichkeit befindet sich 200 m vom Hotel entfernt.