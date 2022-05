Caiman Ecological Refugium 5 Tage ab Campo Grande

Campo Grande – Lodge

Sie werden am Flughafen erwartet und rund 230 Kilometer südlich ins Caiman Ecologial Refugium gefahren. Nach dem Check in planen Sie die Ausflüge für die kommenden Tage. Zur Auswahl stehen zum Beispiel Naturwanderungen, Kanufahrten, Safaris oder Reittouren.



Wussten Sie, dass 40 % der rund 10'000 brasilianischen Pflanzen, welche für medizinische Zwecke verwendet werden, aus dieser Region stammen? Sie erhalten während Ihres Aufenthaltes interessante Informationen zu einigen dieser Pflanzen mit Ihren geheimnisvollen Heilkräften. Erholen Sie sich zwischen den Aktivitäten in der Hängematte auf der Veranda oder geniessen Sie eine Abkühlung im Swimmingpool. Geniessen Sie den Aufenthalt in diesem unvergleichlichen Naturparadies!



Die wohl beste Lodge im Pantanal befindet sich auf einer 53.00 Hektar grossen Ranch im Bundestsaat Mato Grosso do Sul. Die Unterkunft wurde 1985 als erste Ökolodge eröffnet und verfügt daher über die wohl besten Kenntnisse den Tourismus dieses Paradieses auf umweltfreundliche Art näher zu bringen. Die Anlage verfügt über zwei Lodges - Cordilheira und Baiazinha - welche 22 Kilometer voneinander entfernt liegen und völlig unabhängig voneinander operieren. Die Cordilheira Lodge verfügt über 5 Suiten mit Platz für maximal 10 Personen und die Baiazinha Lodge verfügt über 6 Standard Superior Zimmer welche Platz für maximal 12 Gäste bietet. Beide Lodges ermöglichen den Gästen das selbe Naturerlebnis, verfügen über einen Swimmingpool, klimatisierte Zimmer, ein privates Bad, einen Aufenthaltsraum sowie ein Restaurant. Sie unterscheiden sich lediglich in der Zimmerkategorie.