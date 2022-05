Auch wenn Bolivien zahlreiche Attraktionen bietet, halten länderübergreifende Bolivien Rundreisen noch mehr Überraschungen für Sie bereit. Denn auch die Nachbarländer von Bolivien sind die Heimat etlicher Orte, deren Besichtigung sich lohnt. So ist es zum Beispiel besonders spannend, die Anden in verschiedenen Anrainerstaaten zu besuchen und die kulturellen und geografischen Unterschiede zu beobachten. Eines der spektakulärsten Nachbarländer Boliviens ist zweifellos Peru, in dem Sie einige der herausragendsten Überbleibsel der Inkakultur finden. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um sich zu Bolivien Reisen beraten zu lassen!