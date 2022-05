Im Heiligen Tal der Inkas, von grünen Feldern und hohen Bergen umgeben, liegt das Belmond Hotel Rio Sagrado, am Ufer des rauschenden Urubamba Flusses.

Das Haus hat zwei vorzügliche Restaurants. Die lokalen Spezialitäten und die raffinierte, elegante Atmosphäre machen das el Huerto Restaurant zu einem der Besten des Landes. Im Restaurant El Jardín können Sie Ihr Mittagessen an der Sonne oder im kühlen Schatten geniessen. Abends können sie an der El Huerto Bar einen guten Wein geniessen. Das Hotel verfügt auch über einen Innenpool, eine Sauna, einen Whirpool und einen exzellenten Spa Bereich Mayu Wilka. Für Aktive Gäste bietet das Hotel auch Reitausflüge, Angelausflüge, Radausfllüge und Raften an. Gratis WLAN verfügbar.