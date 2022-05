Andes y Pampa ab Santiago de Chile

Am Abend Abflug mit Swiss via São Paulo nach Santiago de Chile.

Ankunft in Santiago de Chile. Nachmittag zur freien Verfügung in Chiles Hauptstadt.

Torres del Paine Nationalpark

Ausflug in den wohl spektakulärsten National-park Chiles. Dieser Nationalpark ist zweifellos der Höhepunkt jeder Patagonienreise. Am frühen Morgen werden Sie erwartet und besichtigen zuerst die Mylodon-Höhle, wo die Überreste eines prähistorischen Riesenfaultiers gefunden worden sind. Nachdem Sie den Nationalpark erreicht haben, führt Ihre Fahrt Sie vorbei an den leuchtend blauen Seen Nordenskjöld und Pehoe, wobei Sie stets eine beeindruckende Aussicht auf die berühmten Torres-Spitzen geniessen können. Am rauschenden Wasserfall Salto Grande unternehmen Sie einen kurzen Spaziergang zum schönsten Aussichtspunkt. Nach einer Mittagspause begeben Sie sich in den westlichen Teil des Parks, wo der Grey-See mit dem gleichnamigen Gletscher auf Sie wartet. Hier können Sie eine etwa 45-minütige Wanderung machen, die Sie durch dichten Lenga-Wald näher zum Gletscher führt.