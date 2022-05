Anavilhanas Jungle Lodge

Natur Pur – in der erstklassigen Anavilhanas Lodge erleben Sie das Abenteuer Amazonas hautnah.

Die Lodge liegt mitten im Herzen des Amazonas am Ufer des Rio Negro und etwa 110 km nordwestlich von Manaus entfernt. Das charmante Eco Resort weiss die Schonheit und Reichhaltigkeit des tropischen Regenwaldes mit dem Komfort eines internationalen Hotels zu verbinden. All dies in unmittelbarer Nahe des weltgrossten Fluss Archipels, das aus uber 400 Inseln besteht.