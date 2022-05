„explora Travesía Uyuni” ab San Pedro de Atacama

Chile

Übernachtung in der explora Lodge Hotel de Larache am Ortsrand von San Pedro de Atacama – das tägliche Ausflugsprogramm zu Fuss, auf dem Rücken eines Pferdes oder mit dem Mountainbike führt Sie zu den schönsten Orten der Umgebung. Sie haben die Wahl aus über 50 Ausflügen, die nach Schwierigkeitsgraden unterteilt sind und in Kleingruppen von maximal 8 Personen organisiert werden. Ein absoluter Höhepunkt ist die hoteleigene Sternwarte – der für seine Klarheit bekannte Himmel über der AtacamaWüste eröffnet unvergessliche Ein- und Ausblicke in das Universum.