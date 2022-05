„explora Travesía Salta” ab San Pedro de Atacama

San Pedro de Atacama

Übernachtung in der explora Lodge Hotel de Larache am Ortsrand von San Pedro de Atacama – das tägliche Ausflugsprogramm zu Fuss, auf dem Rücken eines Pferdes oder mit dem Mountainbike führt Sie zu den schönsten Orten der Umgebung. Sie haben die Wahl aus über 50 Halb- und Ganztagsausflügen, die nach Schwierigkeitsgraden unterteilt sind und in Kleingruppen von maximal 8 Personen organisiert werden. Ein absoluter Höhepunkt ist die hoteleigene Sternwarte – der für seine Klarheit bekannte Himmel über der AtacamaWüste eröffnet unvergessliche Ein- und Ausblicke in das Universum.