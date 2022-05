Yala Nationalpark Safari - Kulu Safaris - 3 Tage ab Colombo

Colombo oder Rundreise Etappenort – Yala (M, A)

Transfer von Colombo oder vom Etappenort Ihrer Rundreise nach Yala. Am frühen Nachmittag erreichen Sie das Busch­camp, fernab von Hektik und Besuchermassen, an einem wenig besuchten Ort des Nationalparks. Jetzt beginnt Ihr Abenteuer. Am späteren Nachmittag begeben Sie sich auf eine dreistündige Exkursion mit modernen Toyota Land­crui­sern und halten Ausschau nach Elefanten, Leoparden, zahlreichen Vo­gel­arten, Wild und Krokodilen. Ihr Guide ist ein Experte in Sachen Wildlife und wird Ihnen Interessantes über Flora und Fauna berichten. Abends geniessen Sie ein herzhaftes Abend­essen unter dem Sternenhimmel.