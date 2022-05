Yala Nationalpark Safari - Kulu Safaris - 2 Tage ab Colombo

Colombo oder Rundreise Etappenort – Yala (M, A)

Transfer von Colombo oder vom Etappenort Ihrer Rundreise nach Yala. Am frühen Nachmittag erreichen Sie das Buschcamp, fernab von Hektik und Besuchermassen, an einem wenig besuchten Ort des Nationalparks. Jetzt beginnt Ihr Abenteuer. Am späteren Nachmittag begeben Sie sich auf eine dreistündige Safari mit modernen Toyota Landcruisern und halten Ausschau nach Elefanten, Leoparden, zahlreichen Vogelarten, Wild und Krokodilen. Ihr Guide ist ein Experte in Sachen Wildlife und wird Ihnen Interessantes über Flora und Fauna berichten. Abends geniessen Sie ein herzhaftes Abendessen unter dem Sternenhimmel.