Yala Nationalpark Safari - Chena Huts - 2 Tage ab Colombo

Colombo oder Rundreise Etappenort - Yala (M, A)

Transfer von Colombo oder vom Etappenort Ihrer Rundreise nach Yala. Am frühen Nachmittag erreichen Sie die Chena Huts, nahe am Haupteingang des Nationalparks. Ab jetzt ist Natur pur und Geniessen angesagt. Am späteren Nachmittag begeben Sie sich auf eine Safari und halten Ausschau nach Elefanten, Leoparden, zahlreichen Vogelarten, Wild und Krokodilen. Zu den beeindruckendsten Erlebnissen im Park zählen zudem das Beobachten der heimischen Vögel während der Migration.