Östliches Sri Lanka im Sommer ab Colombo

Ihr Reiseleiter begrüsst Sie am internationalen Flughafen von Bandaranaike. Kurzer Transfer in Ihr nahe beim Flugha­fen gelegenes Boutiquehotel. Geniessen Sie die Annehm­lich­keiten Ihres Zimmers oder erholen Sie sich am Hotelpool und im schönen Garten.

Sigiriya – Minneriya/Kaudulla – Sigiriya (F, M)

Die 200 m in die Höhe ragende Lion Rock Zitadelle ist Be­­standteil der Sigiriya Felsenfestung aus dem 5. Jahr­hun­dert. Das Fort erkunden Sie in all seiner Schönheit. Zur Festung gehören unter anderem die Fresken der «Wolken­mädchen von Sigiriya», die nur über eine geschützte Treppe erreichbar sind sowie grossflächige Gar­ten­anlagen, de­ren Wasser­gärten den beein­druckenden Felssockel umringen. Nachmit­tags treffen Sie während einer Fahrt im Geländewagen bestimmt auf Elefanten, welche sich am Wasser erfrischen. Zwischen Juni und September können Herden mit bis zu 300 Tieren im Minneriya Natio­nal Park bewundert werden. In den darauf folgenden Monaten ziehen die grossen grauen Rie­sen in Richtung Kaudulla Park, wo sich die Tiere in kleinen Herden, aber nicht minder spektakulär, präsentieren.