Jungle Beach by Uga Escapes

An der noch weitgehend unberührten Ostküste Sri Lankas, am einsamen, kilometerlangen Sandstrand gelegen. Das kleine Fischerdorf Kuchchaveli liegt einige Kilometer entfernt. Es befinden sich keine Restaurants oder Ein­kaufs­läden in der Nähe. Das Resort liegt rund 35 km nördlich der Hafenstadt Trincomalee. Die Transferzeit zum internatio­nalen Flughafen Colombo beträgt ungefähr 5 ½ Stunden. Cinnamon Air fliegt täglich von/nach Colombo. Weitere Infor­mationen und Details geben wir gerne auf Anfrage bekannt.

Auf einer Landzunge in einer Man­gro­ven- und Dünenlandschaft verteilen sich die 48 Bun­ga­lows auf einer riesigen Grundstücksfläche. Auf der vorderen Seite grenzt das Jungle Beach Resort an den traum­­haften Sandstrand mit dem türkisblauen Meer. Dschungel­feeling kommt im Innern der Anlage auf, wo besonders morgens und abends viele, exotische Vogelarten zu beobachten sind. Alle Bungalows sind im Cottage-Stil mit palmstrohgedecktem Dach, sehr geräumig und ­elegant eingerichtet und harmonieren fantastisch mit der natürlichen Umgebung. Sie sind mit Klima­anlage, Decken­ven­tilator, Telefon, gratis Inter­net­zu­gang, Fern­seher, iPod-Docking­station, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher ausgestattet.

Lagoon Cabin (18): Cirka 60 m² gross (inkl. Aussenfläche) in doppelstöckigen Bunga­lows, nahe der Lagune und Strasse gelegen mit Terrasse oder Balkon.

Jungle Cabin (13): Einzeln stehende, 50 m² grosse Bunga­lows, herrlich in die dschungelartige Landschaft integriert, mit Terrasse und Liegen.

Beach Cabin (14): Gleich wie Jungle Cabin, in den Dünen gelegen mit eigenem Weg der direkt zum Strand führt.

Jungle Cluster Cabin (3): Gleich wie Jungle Cabin, aber sie gruppieren sich um einen privaten Swimmingpool mit Liege­terrasse mitten im Grünen. Sie sind mit einer Bam­­buswand umgeben, um eine höhere Privatsphäre zu gewährleisten.