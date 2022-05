Elements Beach & Nature Resort

Sport, Natur und Erholung stehen im Vordergrund. Ein stilvoller Infinity-Swimmingpool mit Meersicht sorgt für erholsame Stunden. Mit einem Mountain Bike können Sie kleine Dörfer in der Nähe mit ihren freundlichen Einwohnern besuchen. Gratis Internet­zugang beim Restaurant und bei der Lounge. Der kilo­meterlange, naturbelassene Sandstrand lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Von November bis April ist es morgens windstill - ideale Bedingungen um mit dem Stand Up Paddleboard durch die unberührte Mangrovenlandschaft in der Lagune zu gleiten oder vor der Küste Delfine zu beobachten. Von Dezember bis und mit März frischt nachmittags der Wind auf - ideal um das Kite­surfen zu lernen. Zwischen Mai und September kommt mit 18-30 Knoten starker südwestlicher Wind auf, das Meer wird rau und in dieser Zeit wird das Resort zu einem wahren Mekka für Kitesurfer. Anfänger finden während dieser Zeit ideale Bedingungen in der Flachwasser-Lagune. Ent­sprechende Ausflüge, zahlreiche Kurse nach IKO-Standard und Materialmieten werden im Wassersport-Zentrum koordiniert.