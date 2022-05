Real Madrid

Die spanische Hauptstadt ist ein absolutes Muss für jeden Fan und das Estadio Santiago Bernabéu das höchste der Gefühle. Das traditionelle Stadion ist die Heimat von Real Madrid, einem der berühmtesten und erfolgreichsten Vereine der Welt. Ein kurzer Blick in die Vitrine? Mehr als 30 nationale Mannschaften und so viele Triumphe in der Champions-League bzw. im Europapokal der Landesmeister wie kein anderes Team.







Folgend die Spiele der Saison 2021/2022:



Real Madrid - FC Getafe / 09.04.2022 - 11.04.2022

Real Madrid - Espanyol Barceolna / 30.04.2022 - 02.05.2022

Real Madrid - UD Levante / 10.05.2022 - 12.05.2022

Real Madrid - Real Betis / 21.05.2022 - 23.05.2022