Gruppenreise Liverpool FC vs. Manchester City

Heute beginnt Ihre Reise mit dem Flug mit der Swiss von Zürich nach Manchester. In Manchester angekommen, erwartet Sie ein Bustransfer, der Sie zu Ihrem Hotel im Zentrum von Liverpool bringt.

Aufenthalt in Liverpool (Samstag - Montag)

Der Aufenthalt in Liverpool steht Ihnen zur freien Verfügung. Erkunden Sie also die Stadt auf eigene Faust. Unsere Reiseleitung steht Ihnen als Ansprechpartner vor Ort sehr gerne zur Verfügung. Gemeinsam besuchen Sie das aufregende Spiel an der Anfield Road. Weitere Details können Sie diesem Flyer entnehmen!