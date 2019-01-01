Urgewaltiges Naturschauspiel ab Reykjavik
Urgewaltiges Naturschauspiel ab Reykjavik
ab CHF 4335.– / pro Person
ab/bis Reykjavik
Highlights:
- Mitternachtssonne
- Unglaubliche Vogelwelt
- Zauberhafte Landschaften
- Walbeobachtungen
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Kosmopolitisches Reykjavík
Entdecken Sie Islands moderne Hauptstadt
Reykjavík ist eine entspannte Stadt voller Kunst, Kultur und Geschichte – es lohnt sich definitiv, hier zu verweilen und die vielen Facetten in Ruhe zu entdecken. Machen Sie einen Spaziergang entlang des Laugavegur, der Haupteinkaufsstrasse mit ihren vielen Boutiquen und Outdoor-Geschäften, oder besuchen Sie die architektonisch beeindruckende Hallgrímskirkja-Kirche und das Reykjavík Art Museum. Ihr Expeditionsschiff wartet bereits im Hafen von Reykjavík auf Sie. Nach der Begrüssung an Bord können Sie Ihre kostenlose wind- und regenabweisende Expeditionsjacke abholen und sich in Ihrer Kabine einrichten, bevor Sie Ihr erstes Nachtessen an Bord geniessen. Sofern es Ihre Zeit erlaubt, empfehlen wir Ihnen, ein Vorprogramm bei uns zu buchen und einige der Naturhighlights Islands zu entdecken, bevor Ihre Expeditions-Seereise beginnt.
2. Tag Das reizende Fischerdorf Grundarfjörður
Das Tor zur spektakulären Halbinsel Snæfellsnes
Der majestätische Berg Kirkjufell ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Islands. Er befindet sich ca. drei Kilometer westlich des kleinen Hafens von Grundarfjörður, einem malerischen Fischerdorf in der Bucht von Breiðafjörður. Ganz in der Nähe befindet sich der Nationalpark der Halbinsel Snæfellsnes mit dem markanten, eisbedeckten Vulkan Snæfellsjökull an der Westspitze der Halbinsel. Aufgrund ihrer vielfältigen Vulkanlandschaften wird die Halbinsel auch als «Kleines Island» bezeichnet. Im Nationalpark können Sie den schwarzen Sandstrand von Djúpalónssandur und den Krater des Saxhóll besuchen. Optional können Sie auch mit einer Pistenraupe auf den Gipfel des Snæfellsjökull-Gletschers fahren oder eine geführte Tour durch einen riesigen Lavatunnel unternehmen.
3. Tag Malerisches Isafjörður
Erkunden Sie die schöne Hafenstadt im Land der Westfjorde
Ísafjörður wird von hoch aufragenden Bergen eingerahmt, besitzt einen nahezu perfekten natürlichen Hafen und ist ein hervorragendes Tor in das Land der Westfjorde. Schlendern Sie durch die Stadt, um die Architektur zu bewundern, kaufen Sie einheimisches Kunsthandwerk und besichtigen Sie einige der ältesten Häuser Islands. In einem der historischen Gebäude aus dem 18. Jahrhundert ist das Westfjords Heritage Museum untergebracht. Dort können Sie mehr über die maritime Vergangenheit dieser faszinierenden Hafenstadt erfahren. Wenn Sie sich gerne sportlich betätigen möchten, können Sie die steile Wanderung zum Naustahvilft – dem Trollthron – auf sich nehmen. Oben angekommen werden Sie mit einem atemberaubenden Panoramablick belohnt.
4. Tag Akureyri und Goðafoss
Besichtigen Sie beeindruckende Mondlandschaften und Wasserfälle
Die schneebedeckten Gipfel bieten ein eindrucksvolles Bild, während wir in den längsten Fjord Islands, den Eyjafjörður, hineinfahren. Hier sowie in der benachbarten Bucht von Skjálfandi bieten sich erstklassige Möglichkeiten, um Wale zu beobachten. Islands sogenannte «Hauptstadt des Nordens», Akureyri, liegt am Ende des Fjords. Hier gibt es einen botanischen Garten – eine Oase für Naturliebhaber – sowie Restaurants und Museen. Etwas weiter entfernt können Sie den malerischen Wasserfall Goðafoss erleben, wo türkisfarbenes Wasser über schwarze Felsen rauscht. Rund um den Mývatn-See liegt eines der aktivsten Vulkangebiete Islands und einer der wenigen Orte, an denen man den Mittelatlantischen Rücken aus nächster Nähe sehen kann. Hier können Sie Geologie hautnah erleben.
5. Tag Húsavík und der nördliche Polarkreis
Überqueren Sie mit uns den nördlichen Polarkreis und gehen Sie auf eine Walbeobachtungstour
Am Morgen werden wir in Húsavík anlegen, einer gemütlichen Kleinstadt, bekannt für ihre hervorragenden Möglichkeiten zur Walbeobachtung. Die Stadt liegt direkt an der Skjálfandi-Bucht. Hier tummeln sich Weissschnauzendelfine sowie verschiedene Walarten wie Buckelwale, Zwergwale, Schweinswale und gelegentlich auch Blauwale. Mit etwas Glück erhaschen Sie einen Blick auf den einen oder anderen dieser Riesen auf hoher See. Auf jeden Fall können Sie im Walmuseum von Húsavík mehr über diese majestätischen Tiere in Erfahrung bringen. Sie können auch die Ausstellung zum Eurovision Song Contest besuchen. Dort erleben Sie die Geschichte des Wettbewerbs mit Kostümen, Requisiten und Erinnerungsstücken vergangener Aufführungen. Ausserdem sehen sie dort Kulissen und Gegenstände aus dem 2020 erschienenen Film Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga ausgestellt, der in Húsavík spielt und auch dort gedreht wurde. Húsavík gilt auch als Tor zu vielen Höhepunkten des Nordens, darunter der Jökulsárgljúfur-Nationalpark, der Dettiffos-Wasserfall und das hufeisenförmige Tal von Ásbyrgi, das isländischen Mythen zufolge entstand, als Odins achtbeiniges Pferd versehentlich den Boden berührte. Anschliessend fahren wir, ohne an Land zu gehen, die Küste der Insel Grímsey entlang und überqueren dabei den nördlichen Polarkreis, bevor wir Kurs auf unser nächstes Ziel nehmen.
6. Tag Papageientaucher aus nächster Nähe
Erkunden Sie einen bei Papageientauchern und Elfen äusserst beliebten Ort
Ihre Seereise rund um Island führt Sie weiter nach Bakkagerði, eine kleine Siedlung abseits der ausgetretenen Pfade. Dem Volksglauben zufolge wird Bakkagerði von einer grossen Anzahl Elfen bewohnt, die als Huldufólk bekannt sind, was so viel wie «verborgenes Volk» bedeutet. Bei einem Spaziergang durch die Stadt können Sie diesen magischen Ort erkunden. In diesem beliebten Wandergebiet können Sie durch üppig grüne Täler und wunderschöne Landschaften inmitten mehrfarbiger Rhyolithfelsen wandern. In dieser Jahreszeit beherbergen die Klippen an der Küste Eissturmvögel, Dreizehenmöwen und Papageientaucher. Vielleicht besuchen wir auch die Papageientaucher-Kolonie auf Hafnarhólmi – ein wahres Juwel für Naturliebhaber und Tierfotografen.
7. Tag Die explosive Vergangenheit Heimaeys
Erkunden Sie die Stadt, die einem Vulkan trotzte
Heimaey ist die einzige bewohnte Insel der Westmänner-Inseln, die der Südküste Islands vorgelagert sind. Heimaey blickt auf eine faszinierende Geschichte zurück und ist von einem mächtigen Vulkanausbruch gezeichnet, der die Insel fast zerstört hätte. Besuchen Sie das Museum Eldheimar und erfahren Sie mehr über den Vulkanausbruch und seine Folgen. Ein ausgegrabenes Haus zeigt anschaulich den Alltag dieser Zeit. Oder machen Sie eine Wanderung zum Stórhöfði, wo jeden Sommer etwa acht Millionen Papageientaucher nisten. Auch auf eine Wanderung auf den Berg Eldfell sollten Sie nicht verzichten, denn vom Gipfel des Vulkans aus haben Sie eine unglaubliche Aussicht auf die tief unter Ihnen liegende Stadt.
8. Tag Reykjavík und Umgebung
Erkunden Sie Reykjavík auf eigene Faust
Ihre Expeditions-Seereise nach Island endet wieder in Reykjavík. Jetzt haben Sie noch einmal die Gelegenheit, all die Orte zu besuchen, für deren Besuch Ihnen bei der Ankunft vielleicht die Zeit fehlte. Sich mit Freunden in einem sogenannten heittur pottur, einem geothermischen Pool, zu entspannen, ist Teil der isländischen Kultur. Wenn Sie noch mehr von Island sehen möchten, können Sie vor Antritt Ihrer Heimreise noch ein individuelles Nachprogramm planen.
Expeditionskreuzfahrt 8 Tage ab/bis Reykjavik
- Aufenthalt in einer Kabine Ihrer Wahl
- Täglich Morgen-, Mittag- und Nachtessen
- Wein, Bier und Spirituosen zu den Mahlzeiten sind den ganzen Tag über und in der Nacht erhältlich (vorbehaltlich der Schankgesetze, ausgenommen Premium-Getränke)
- Kaffee, Tee und Softdrinks den ganzen Tag
- Gehobene Küche im Restaurant Lindstrøm für Gäste unserer Suiten inbegriffen
- Kostenlose Ocean Bottle, eine Wasserflasche, die an Bord wieder aufgefüllt und mit nach Hause genommen werden kann
- Wind- und regenabweisende Expeditionsjacke
- Professionelle Fotos von Ihrer Reise von unserem Bordfotografen
- Kostenloses WLAN. Streaming wird allerdings nicht unterstützt
- Nutzung von Sauna, Whirlpools, Pool, Fitnessraum, Lounges und mehr
- Trinkgeld inbegriffen. Fantastischer Service ist bei HX Hurtigruten Expeditions Standard. Wenn Sie jedoch zusätzlich ein Dankeschön hinterlassen möchten, ist dies selbstverständlich jederzeit willkommen
- Vertiefende Vorträge und Diskussionen, die von Experten des Expeditionsteams gehalten werden
- Das Expeditionserlebnis ist auch in deutscher Sprache verfügbar oder wird ggf. ins Deutsche übersetzt
- Voller Zugang zum schiffseigenen Science Center
- Im Rahmen unseres wissenschaftlichen Forschungsprogramms können sich die Gästen an laufenden Projekten beteiligen.
- Ein Bordfotograf versorgt unsere Gäste mit Tipps und Tricks für die besten Landschafts- und Tierfotos.
- Tägliches Zusammentreffen mit der Besatzung zur Vorbereitung auf den kommenden Tag
- Begleitete Anlandungen mit kleinen Expeditionsbooten
- Verleih von Stiefeln, Wanderstöcken und anderen benötigten Ausrüstungsgegenständen für Aktivitäten. In Ihren Reiseunterlagen von HX Hurtigruten Expeditions finden Sie eine empfohlene Packliste.
- Wertvolle Tipps und Unterstützung von unserem Bordfotografen
- Alle geplanten Aktivitäten unterliegen den Wetter- und Eisbedingungen
- Bei Ausflügen und Aktivitäten sind Änderungen vorbehalten
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Bestimmungen für die Einreise und das Boarding erfüllen
- Trinkgelder werden nicht erwartet
- Abhängig von der Ankunftszeit Ihres Fluges kann eine zusätzliche Übernachtung erforderlich sein (nicht im Reisepreis inbegriffen)
- Internationale Flüge
- Zusätzliche Übernachtung(en), sofern aufgrund der Abflugzeit Ihres internationalen Fluges erforderlich
- Reiseversicherung
- Gepäckverladung
- Optionale Landausflüge unter der Leitung unserer lokalen Partner
- Optionale Aktivitäten in kleinen Gruppen mit unserem Expeditionsteam
- Optionale Behandlungen im Wellness- und Spa-Bereich an Bord (nur auf MS Fridtjof Nansen verfügbar)
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 4335.– / pro Person