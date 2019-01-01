1 . Tag Kosmopolitisches Reykjavík Entdecken Sie Islands moderne Hauptstadt

Reykjavík ist eine entspannte Stadt voller Kunst, Kultur und Geschichte – es lohnt sich definitiv, hier zu verweilen und die vielen Facetten in Ruhe zu entdecken. Machen Sie einen Spaziergang entlang des Laugavegur, der Haupteinkaufsstrasse mit ihren vielen Boutiquen und Outdoor-Geschäften, oder besuchen Sie die architektonisch beeindruckende Hallgrímskirkja-Kirche und das Reykjavík Art Museum. Ihr Expeditionsschiff wartet bereits im Hafen von Reykjavík auf Sie. Nach der Begrüssung an Bord können Sie Ihre kostenlose wind- und regenabweisende Expeditionsjacke abholen und sich in Ihrer Kabine einrichten, bevor Sie Ihr erstes Nachtessen an Bord geniessen. Sofern es Ihre Zeit erlaubt, empfehlen wir Ihnen, ein Vorprogramm bei uns zu buchen und einige der Naturhighlights Islands zu entdecken, bevor Ihre Expeditions-Seereise beginnt.

2 . Tag Das reizende Fischerdorf Grundarfjörður Das Tor zur spektakulären Halbinsel Snæfellsnes

Der majestätische Berg Kirkjufell ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Islands. Er befindet sich ca. drei Kilometer westlich des kleinen Hafens von Grundarfjörður, einem malerischen Fischerdorf in der Bucht von Breiðafjörður. Ganz in der Nähe befindet sich der Nationalpark der Halbinsel Snæfellsnes mit dem markanten, eisbedeckten Vulkan Snæfellsjökull an der Westspitze der Halbinsel. Aufgrund ihrer vielfältigen Vulkanlandschaften wird die Halbinsel auch als «Kleines Island» bezeichnet. Im Nationalpark können Sie den schwarzen Sandstrand von Djúpalónssandur und den Krater des Saxhóll besuchen. Optional können Sie auch mit einer Pistenraupe auf den Gipfel des Snæfellsjökull-Gletschers fahren oder eine geführte Tour durch einen riesigen Lavatunnel unternehmen.

3 . Tag Malerisches Isafjörður Erkunden Sie die schöne Hafenstadt im Land der Westfjorde

Ísafjörður wird von hoch aufragenden Bergen eingerahmt, besitzt einen nahezu perfekten natürlichen Hafen und ist ein hervorragendes Tor in das Land der Westfjorde. Schlendern Sie durch die Stadt, um die Architektur zu bewundern, kaufen Sie einheimisches Kunsthandwerk und besichtigen Sie einige der ältesten Häuser Islands. In einem der historischen Gebäude aus dem 18. Jahrhundert ist das Westfjords Heritage Museum untergebracht. Dort können Sie mehr über die maritime Vergangenheit dieser faszinierenden Hafenstadt erfahren. Wenn Sie sich gerne sportlich betätigen möchten, können Sie die steile Wanderung zum Naustahvilft – dem Trollthron – auf sich nehmen. Oben angekommen werden Sie mit einem atemberaubenden Panoramablick belohnt.

4 . Tag Akureyri und Goðafoss Besichtigen Sie beeindruckende Mondlandschaften und Wasserfälle

Die schneebedeckten Gipfel bieten ein eindrucksvolles Bild, während wir in den längsten Fjord Islands, den Eyjafjörður, hineinfahren. Hier sowie in der benachbarten Bucht von Skjálfandi bieten sich erstklassige Möglichkeiten, um Wale zu beobachten. Islands sogenannte «Hauptstadt des Nordens», Akureyri, liegt am Ende des Fjords. Hier gibt es einen botanischen Garten – eine Oase für Naturliebhaber – sowie Restaurants und Museen. Etwas weiter entfernt können Sie den malerischen Wasserfall Goðafoss erleben, wo türkisfarbenes Wasser über schwarze Felsen rauscht. Rund um den Mývatn-See liegt eines der aktivsten Vulkangebiete Islands und einer der wenigen Orte, an denen man den Mittelatlantischen Rücken aus nächster Nähe sehen kann. Hier können Sie Geologie hautnah erleben.

5 . Tag Húsavík und der nördliche Polarkreis Überqueren Sie mit uns den nördlichen Polarkreis und gehen Sie auf eine Walbeobachtungstour

Am Morgen werden wir in Húsavík anlegen, einer gemütlichen Kleinstadt, bekannt für ihre hervorragenden Möglichkeiten zur Walbeobachtung. Die Stadt liegt direkt an der Skjálfandi-Bucht. Hier tummeln sich Weissschnauzendelfine sowie verschiedene Walarten wie Buckelwale, Zwergwale, Schweinswale und gelegentlich auch Blauwale. Mit etwas Glück erhaschen Sie einen Blick auf den einen oder anderen dieser Riesen auf hoher See. Auf jeden Fall können Sie im Walmuseum von Húsavík mehr über diese majestätischen Tiere in Erfahrung bringen. Sie können auch die Ausstellung zum Eurovision Song Contest besuchen. Dort erleben Sie die Geschichte des Wettbewerbs mit Kostümen, Requisiten und Erinnerungsstücken vergangener Aufführungen. Ausserdem sehen sie dort Kulissen und Gegenstände aus dem 2020 erschienenen Film Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga ausgestellt, der in Húsavík spielt und auch dort gedreht wurde. Húsavík gilt auch als Tor zu vielen Höhepunkten des Nordens, darunter der Jökulsárgljúfur-Nationalpark, der Dettiffos-Wasserfall und das hufeisenförmige Tal von Ásbyrgi, das isländischen Mythen zufolge entstand, als Odins achtbeiniges Pferd versehentlich den Boden berührte. Anschliessend fahren wir, ohne an Land zu gehen, die Küste der Insel Grímsey entlang und überqueren dabei den nördlichen Polarkreis, bevor wir Kurs auf unser nächstes Ziel nehmen.

6 . Tag Papageientaucher aus nächster Nähe Erkunden Sie einen bei Papageientauchern und Elfen äusserst beliebten Ort

Ihre Seereise rund um Island führt Sie weiter nach Bakkagerði, eine kleine Siedlung abseits der ausgetretenen Pfade. Dem Volksglauben zufolge wird Bakkagerði von einer grossen Anzahl Elfen bewohnt, die als Huldufólk bekannt sind, was so viel wie «verborgenes Volk» bedeutet. Bei einem Spaziergang durch die Stadt können Sie diesen magischen Ort erkunden. In diesem beliebten Wandergebiet können Sie durch üppig grüne Täler und wunderschöne Landschaften inmitten mehrfarbiger Rhyolithfelsen wandern. In dieser Jahreszeit beherbergen die Klippen an der Küste Eissturmvögel, Dreizehenmöwen und Papageientaucher. Vielleicht besuchen wir auch die Papageientaucher-Kolonie auf Hafnarhólmi – ein wahres Juwel für Naturliebhaber und Tierfotografen.

7 . Tag Die explosive Vergangenheit Heimaeys Erkunden Sie die Stadt, die einem Vulkan trotzte

Heimaey ist die einzige bewohnte Insel der Westmänner-Inseln, die der Südküste Islands vorgelagert sind. Heimaey blickt auf eine faszinierende Geschichte zurück und ist von einem mächtigen Vulkanausbruch gezeichnet, der die Insel fast zerstört hätte. Besuchen Sie das Museum Eldheimar und erfahren Sie mehr über den Vulkanausbruch und seine Folgen. Ein ausgegrabenes Haus zeigt anschaulich den Alltag dieser Zeit. Oder machen Sie eine Wanderung zum Stórhöfði, wo jeden Sommer etwa acht Millionen Papageientaucher nisten. Auch auf eine Wanderung auf den Berg Eldfell sollten Sie nicht verzichten, denn vom Gipfel des Vulkans aus haben Sie eine unglaubliche Aussicht auf die tief unter Ihnen liegende Stadt.

8 . Tag Reykjavík und Umgebung Erkunden Sie Reykjavík auf eigene Faust

Ihre Expeditions-Seereise nach Island endet wieder in Reykjavík. Jetzt haben Sie noch einmal die Gelegenheit, all die Orte zu besuchen, für deren Besuch Ihnen bei der Ankunft vielleicht die Zeit fehlte. Sich mit Freunden in einem sogenannten heittur pottur, einem geothermischen Pool, zu entspannen, ist Teil der isländischen Kultur. Wenn Sie noch mehr von Island sehen möchten, können Sie vor Antritt Ihrer Heimreise noch ein individuelles Nachprogramm planen.