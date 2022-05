Jedes Zimmer verfügt über eine moderne, umweltfreundliche Verbrennungstoilette, in der alles bei 600 °C verbrannt wird. Die Toiletten sind völlig geruchsneutral und werden mit Strom betrieben. Die Badezimmer haben wassersparende Waschbecken mit fließendem Wasser, das zum Händewaschen, Gesichtswaschen und Zähneputzen ausreicht. Alle Abwässer werden in einem Behälter gesammelt, der täglich geleert wird. Die Duschen befinden sich in einem separaten Gebäude. Das Treehotel verfügt über 8 individuelle Baumzimmer:



The Cabin:

The Cabin ist ein 24 m² großes Zimmer für zwei Personen, mit einem Doppelbett, einer Toilette und einer Terrasse. Das Doppelzimmer in Form einer Kapsel gehört zu den romantischsten Zimmern des Treehotel und verfügt über einen Balkon mit Sitzgelegenheiten.



Biosphere:

Das 34 m2 grosse Baumzimmer verfügt über eine Dachterrasse, die einen 360-Grad-Blick auf den Wald bietet. Biosphere verfügt über eine Dusche, Sauna und Leitungswasser sowie eine Fassade, die von 340 Vogelnestern geschmückt wird.



Mirrorcube:

Der 4x4x4 Meter grosse Raum ist von Spiegelwänden umschlossen und verschmilzt mit seiner Umgebung. Das mit hellem Sperrholz verkleidete Innere bietet Platz für 2 Personen mit einem Doppelbett, einer Toilette, einer gemütlichen Sitzgelegenheit sowie einem Balkon.



The UFO:

Mit einem Doppelbett und drei Einzelbetten bietet das UFO Platz für 5 Personen und ist das beliebteste Baumzimmer für Familien. Das vom Weltraum inspirierte Baumzimmer hat einen Sternenhimmel an der Decke sowie viele kleine Fenster, die das Licht hereinlassen. Um das authentische Erlebnis zu unterstreichen, spürt man wie sich das UFO in den Bäumen leicht bewegt.



Bird's Nest:

Das Baumzimmer ist bei Familien mit Kindern sehr beliebt und bietet mit 17 m2 Platz für 4 Personen. Durch Schiebetüren kann der Raum in zwei Schlafzimmer geteilt werden. Nebst dem Doppelbett und den zwei Einzelbetten bietet das Bird's Nest eine Toilette sowie eine gepolsterte Sitzgelegenheit am Fenster.



The Blue Cone:

Dieses barrierefreie Zimmer überzeugt mit seiner Geräumigkeit und wunderschönen Aussicht. Der Raum ist eine traditionelle Holzkonstruktion aus Kiefernholzschindeln mit drei Säulen auf dem Boden. Das Innere verfügt über ein Doppelbett, eine Toilette sowie einen grossen Spiegel, der die Aussicht verdoppelt.



Dragonfly:

Mit 52 m² und 22 Tonnen ist dieses Baumzimmer das zweitgrösste des Treehotels. Es verfügt über vier Betten und bietet Platz für zwei Paare, vier Freunde oder eine Familie. Weiter bietet der Raum eine eigene Dusche sowie eine kleine Terrasse vor der Tür. Ein grosses Panoramafenster bietet einen eindrücklichen Blick auf das Flusstal.



7th Room:

Das mit Panoramafenstern ausgestattete Baumzimmer hat eine Gesamtgrösse von 100 m², wovon die der Wohnraum 75 m² einnimmt. Es bietet Platz für 5 Personen und beinhaltet zwei Schlafzimmer mit je zwei Betten sowie einem 120cm breiten Schlafsofa. Das Badezimmer verfügt über eine eigene Dusche. Ein temperaturgesteuerter Kamin für im Winter sowie eine Klimaanlage für im Sommer sorgen für stets angenehme Temperaturen in dieser einzigartigen Unterkunft. Dank Oberlichtfenstern in den Schlafzimmern haben Sie die Möglichkeit, die Nordlichter oder den Sommernachtshimmel zu beobachten. In der Mitte des Zimmers befindet sich eine Terrasse, die aus einem Netzboden mit einer natürlich wachsenden Kiefer in der Mitte besteht.