Spitzbergen - ein arktisches Abenteuer (Route A) ab Longyearbyen

Ihr Abenteuer beginnt mit einer Übernachtung in Longyearbyen, dem grössten Ort auf Spitzbergen.

Begleiten Sie uns auf einer geführten Tour in das Svalbard Museum und nach Camp Barentz, bevor Sie an Bord gehen, um Kurs auf die russische Siedlung Barentsburg zu nehmen.

Kongsfjord und Ny-Ålesund

Der Kongsfjord ist der grösste Fjord an der Nordwestküste Spitzbergens. Später legen wir in Ny-Ålesund an, eine der nördlichsten ganzjährig bewohnten Gemeinden der Welt.