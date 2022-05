Sandsjögården - die letzte Wildnis Europas ab Umeå

1 . Tag Linienflug Zürich–Stockholm-Umeå Mietwagenübernahme am Flughafen und eine Übernachtung in einem guten Mittelklass-Hotel im Zentrum von Umeå. Entdecken Sie die hübsche Stadt direkt am Fluss Ume.

2 . Tag Umeå–Blattnicksele, 235 km Ihr grosses Lappland-Abenteuer beginnt mit einer malerischen Fahrt durch die weiten Wälder der Region. Unterwegs lohnt sich ein Halt in der Ortschaft Lycksele. Fünf Übernachtungen in einem Ferienhaus in Sandsjögården.

3-6 . Tag Sandsjögården Egal ob verschiedene Freizeitaktivitäten oder einfach nur zum Entspannen; in der Ferienanlage lässt sich fast jeder Aufenthaltswunsch erfüllen. Abends geniessen Sie die hervorragende Küche.

7 . Tag Blattnicksele–Umeå, 235 km Auf dem Rückweg nach Umeå können Sie entweder die gleiche Route wie auf dem Hinweg fahren oder via Route 363 einen Halt bei den Stromschnellen von Mårdseleforsen einplanen. Eine Übernachtung in einem guten Mittelklass-Hotel in Umeå.