Sandsjögården - die letzte Wildnis Europas ab Luleå

Fluganreise nach Luleå. Individueller Transfer in das ca. 10 km entfernte Stadtzentrum zum Hotel. Geniessen Sie die erste Nacht an der zauberhaften Küste in der charmanten Winterstadt Luleå.

Winterwunderland Sandsjögården

Erleben Sie Schwedisch Lappland im Wintermärchenkleid. Die Ferienanlage liegt zwischen alten Kiefern malerisch eingebettet am Ufer des Sandsjösees. Stellen Sie Ihr Freizeitprogramm individuell mit Aktivitäten zusammen. Am Ende eines erlebnisreichen Tages lädt die Holz gefeuerte Sauna am See ein sich ordentlich durchzuwärmen. Ganz mutige wagen die Abkühlung im Eisloch. Mit etwas Glück tanzen zudem die Polarlichter am Himmel. Mittagund Abendessen jeweils im Hotel.