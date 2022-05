Nordlichter und heisse Quellen ab Reykjavik

Hvammstangi–Mývatn, 295 km

Aufbruch in Richtung Mývatn, einer sehr schönen Region. Bei Dalvík besichtigen Sie eine isländische Mikrobrauerei. Anschliessend kurze Stadtrundfahrt in Akureyri. Auf dem Weg zum See Mývatn halten Sie am beeindruckenden Götterwasserfall Godafoss. Abends kurzer Vortrag über Nordlichter und evt. Spaziergang zur Sichtung des Naturphänomens.