Nordlicht- & Wandererlebnis (19.02.-26.02.2022) ab Tromsö

In den frühen Morgenstunden steuert der Kapitän der Rembrandt van Rijn durch den Grøtsund und den Ullsfjord in Richtung Nordosten. Sie erreichen den Nord-Lenangen-Fjord, direkt unter der Lyngsfjella, den Lyngenalpen, wo das Schiff anlegt und Sie eine schöne Wanderung entlang der Fjordküste unternehmen. In der Nacht hoffen wir auf einen klaren Himmel und einen Blick auf die Aurora Borealis

Nordische Fjordlandschaften

Sie nehmen Kurs auf den Lyngenfjord. Abhängigvom Wetter liegt das Schiff über Nacht in Hamnnes, einer alten Handels- und Fischersiedlung auf der Insel Uløya oder in einer anderen geschützten Bucht. Hamnnes stammt aus dem 17. Jahrhundert, hier wird in den typischen Holzlagerhäusern nach wie vor Stockfisch, getrockneter Kabeljau, gelagert, welcher zum Gericht Bacalao zubereitet wird. Uløya bietet zudem wunderbare Wandermöglichkeiten. Von Hamnnes geht es weiter nach Nordosten, in den Kvænangenfjord. Geniessen Sie die Fahrt durch die imposante Fjord- und Berglandschaft. Bei günstigen Winden auch mit gehissten Segeln. Der Kapitän steuert abends für die Übernachtungen malerische Fischerdörfer wie zum Beispiel Skjervøy, Seglvik, Reinfjord oder Burfjord an. Während der Reise erwarten Sie vielfältige und landschaftlich sehr schöne Wandermöglichkeiten. So zum Beispiel auf der Insel Spildra, wo Sie den 240 Meter hohen Gipfel des Staurhammaren erklimmen können. Der Aufstieg wird mit einer herrlichen Aussicht über den Fjord belohnt. Abends legt der Kapitän in der Nähe des kleinen Dorfes Finnkroken an.