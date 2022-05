Nordlicht & Sterne ab Bergen

1 . Tag Bergen Flug nach Bergen. In der heimlichen Hauptstadt Norwegens lernen Sie Ihre Reiseleitung sowie Ihre Mitreisenden kennen. Gemeinsam gehen Sie auf eine kurze Orientierungsfahrt. Ihre Themenreise gen Norden beginnt.

2 . Tag Ålesund Morgens erwartet Sie Ålesund. Nach einem Brand im Jahr 1904 wurde die Innenstadt neu im Jugendstil aufgebaut. Abends haben Sie einen kurzen Aufenthalt in Molde, der Stadt der Rosen.

3 . Tag Trondheim Heute kommen Sie nach Trondheim. Besichtigen Sie bei einer optionalen Stadtrundfahrt die vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt und als Höhepunkt den berühmten Nidarosdom. Wieder auf See passieren Sie nachmittags den schmalen Stokksund.

4 . Tag Lofoten Als eine der schönsten Regionen Norwegens gilt die Inselgruppe der Lofoten. Freuen Sie sich auf die bunten Häuschen, die am Hang zu schweben scheinen. Abends legt Ihr Schiff in Stamsund und später in Svolvær an.

5 . Tag Vesterålen und Tromsø Am Morgen machen Sie einen kurzen Stopp in Harstad auf den Vesterålen. Am Nachmittag erreichen wir Tromsø, das Tor zur Arktis. Hier können Sie optional an spannenden Winterausflügen teilnehmen.

6 . Tag Honningsvåg und das Nordkap Sie erreichen Hammerfest und später Honningsvåg. Von hier aus empfiehlt sich ein Ausflug zum legendären Nordkap-Plateau. Am Nachmittag passieren Sie die Felsformation Finnkjerka, einstige Opferstätte der Sami.

7 . Tag Kirkenes In Kirkenes sind Sie am Wendepunkt Ihrer Reise angelangt. Wieder auf Südkurs, erleben Sie alle Attraktionen bei Tag, die auf der Hinreise gen Norden nachts angefahren wurden.

8 . Tag Hammerfest und Tromsø In der nördlichsten Stadt Europas erinnert die Meridiansäule an die erste Vermessung des Erdumfangs. In Tromsø können Sie ein Mitternachtskonzert in der Eismeerkathedrale besuchen.

9 . Tag Vesterålen und Lofoten Heute sehen Sie die Inselgruppen Vesterålen und die malerischen Lofoten bei Tag. Geniessen Sie auch die Passage durch den spektakulären Raftsund und vorbei am Trollfjord. Von Svolvær aus geht es weiter nach Stamsund, wo die majestätischen Gipfel der Lofoten-Wand bestaunt werden können.

10 . Tag Polarkreis Sie überqueren erneut den Polarkreis und passieren die Gebirgskette der Sieben Schwestern – der Legende nach sollen dies zu Stein erstarrte Trollfrauen sein.

11 . Tag Trondheim Am frühen Morgen sind Sie in Trondheim. Nutzen Sie die Zeit für einen Spaziergang durch die Altstadt.