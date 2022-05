Nellim ab Ivalo

Willkommen in Nellim

WILDERNESS HOTEL NELLIM

Die hübsche Wildnislodge liegt ca. 42 km nordöstlich von Ivalo und dem Flughafen entfernt, mitten

in der Wildnis, im kleinen Dorf Nellim. Zur Ferienanlage mit heimeliger Atmosphäre gehören

mehrere kleine Hotelgebäude, einige Blockhäuser sowie diverse Nordlicht-Hütten. Im rustikal

gemütlichen Restaurant werden Sie mit ausgezeichneten, lokalen Spezialitäten verwöhnt.



Alle Unterkünfte sind geschmackvoll im lappländischen Stil eingerichtet. Für das Arrangement stehen folgende Zimmerkategorien zur Wahl:



Wilderness Zimmer mit 20–23 m2, Doppelbett, Dusche/WC.



Log Cabin Blockhaus mit 45 m², Wohn-Schlafraum, Kochecke, Cheminée, Schlafgalerie, Dusche/WC

und Sauna.



Während Ihres Aufenthaltes erwarten Sie im Rahmen des Arrangements «Winterabenteuer» eindrückliche Aktivitäten und Erlebnisse in der wunderschönen, abgeschiedenen Kulisse des Inari-Sees.



Husky Safari (3 h): Erleben Sie eine flotte Fahrt auf dem Hundeschlitten in der herrlichen Winterlandschaft. Nach anfänglicher Aufregung gleitet der Schlitten fast lautlos durch die verschneiten Wälder.



Aurora Schneemobilsafari (2.5 h): Nächtliche Schneemobilsafari zu den besten Nordlicht-

Aussichtspunkten rund um Nellim.



Rentiertag mit dem Schneemobil (5 h): Per Schneemobil besuchen Sie eine Rentierfarm und erfahren Interessantes über die Rentiere und die Lebensweise der Sami-Bevölkerung, bevor Sie eine Runde im Rentierschlitten drehen. Nach dem Mittagessen am Lagerfeuer können Sie sich im Eisfischen versuchen.



Schneemobilsafari in die Wildnis (4 h): Fahrt auf dem Schneemobil durch verschneite Wälder und

auf zugefrorenen Seen. Während der Tour wird eine Mittagsrast am Lagerfeuer eingelegt.



Leichte Schneeschuhwanderung (2 h): Mit einem erfahrenen Guide erkunden Sie die Winterlandschaft in der Umgebung des Hotels auf Schneeschuhen.



Eisfischen mit dem Schneemobil (4 h): Im Anhänger eines Schneemobils geht es auf den See, wo Sie Ihr Glück im arktischen Eisfischen versuchen können. Eine durch und durch finnische Aktivität. Inklusive Mittagsrast am Lagerfeuer.



Skilanglauf (2 h): Sie erhalten professionellen Skilanglauf-Unterricht und können anschliessend das

Erlernte auf einer individuellen Langlauftour ausprobieren.



Aurora Camp (2.5 h): Am Abend unternehmen Sie im Anhänger eines Schneemobils einen Ausflug auf eine kleine Insel, wo Sie mit etwas Glück Nordlichter am warmen Lagerfeuer bewundern können.