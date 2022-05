Nationalparks, vom Saimaa-See bis zum Polarkreis ab Helsinki

1 . Tag Linienflug Zürich–Helsinki Übernachtung in Helsinki. Unternehmen Sie einen Spaziergang durch die Esplanadi-Strasse mit den Design-Boutiquen bis zum Marktplatz am Meer.

2 . Tag Helsinki–Rantasalmi, 310 km Übernahme des Mietwagens, Fahrt zur Wintersportstadt Lahti, wo das Skimuseum und die grosse Sprungschanze auch im Sommer einen Besuch wert sind. Weiterfahrt nach Rantasalmi zu einem kleinen Feriendorf am Saimaa-See. Unterkunft im Hotel.

3 . Tag Rantasalmi Unternehmen Sie heute einen Bootsausflug zur Hauptinsel des Nationalparks Linnansaari. Mit etwas Glück können Sie seltene Saimaa-Ringelrobben auf den Klippen sehen. Geniessen Sie am Abend die gute Küche des originellen, sehr gemütlichen Restaurants im Feriendorf.

4 . Tag Rantasalmi Wir empfehlen Ihnen einen Ausflug in die kleine Stadt Savonlinna (40 km/Strecke) reizvoll auf mehreren Inseln gelegen. Im Juli finden dort die bekannten, internationalen Opernfestspiele in der mittelalterlichen Burg statt (04.07.–03.08.2019).

5 . Tag Rantasalmi–Joensuu–Koli, 260 km Das russisch-orthodoxe Kloster Valamo, an idyllischer Lage am See, und die Stadt Joensuu wären heute einen längeren Halt wert. Nördlich von Joensuu befindet sich Ihr Hotel auf dem Hügel Koli, mit wunderschöner Aussicht auf den grossen Pielinen-See.

6 . Tag Koli Im Naturzentrum beim Hotel können Sie sich über den Koli-Nationalpark und über die Wanderwege informieren, sowie Wanderausrüstung und Velos mieten.

7 . Tag Koli–Kuhmo, 160 km Sie fahren heute am Pielinen-See entlang bis Nurmes, wo das Mittags-Buffet im karelischen Hotel Bomba empfehlenswert ist. Weiterfahrt durch einsame Waldgebiete nach Kuhmo. Unterkunft im Hotel am See.

8 . Tag Kuhmo Besuchen Sie in Kuhmo das interessante Naturzentrum «Petola», wo Sie die nordische Tierwelt kennenlernen. Vom 14.–27.07.2019 finden in Kuhmo Kammermusikfestspiele statt, wir besorgen Ihnen gerne Karten für Konzerte.

9 . Tag Kuhmo–Ruka, 280 km Der Weg führt Sie durch die dünn besiedelte Region Kainuu mit tiefen Wäldern, Hügeln und kleineren Seen bis zum Wildnisgebiet Ruka. Übernachtung und Abendessen im gemütlichen Landgasthof Papin Talo am See.

10-11 . Tag Ruka In der abwechslungsreichen Natur Rukas sind viele Aktivitäten möglich, organisiert oder auf eigene Faust, z.B. eine Wanderung im bereits lappländisch anmutenden Nationalpark Oulanka.



Wenn Sie Bären live im Wald erleben möchten, wäre dies auf einem spätabendlichen Ausflug möglich. Von einer sicheren Blockhütte aus können Sie beobachten, wie die Bären zu dieser einsamen Stelle im Wald zum Fressen kommen (Reservation im Voraus). Übernachtungen im Papin Talo in Ruka.

12 . Tag Ruka–Rovaniemi, 200 km Eine schöne Strecke über Kemijärvi nach Rovaniemi, der Hauptstadt Lapplands. Unterkunft in einem Fe-rienhaus (Doppelhaus) mit Sauna.

13 . Tag Rovaniemi Besuchen Sie heute den Weihnachtsmann in seinem Dorf am Polarkreis und die Ausstellung über die Natur Lapplands im «Arktikum» im Zentrum von Rovaniemi.