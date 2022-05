Leuchtender Silvester auf Island ab Keflavik

1 . Tag Anreise nach Island Direktflug ab Zürich nach Keflavik und Fahrt über die baumlose Halbinsel Reykjanes in den Süden Islands nach Selfoss. Gemeinsames Abendessen und Übernachtung in Selfoss.

2 . Tag Südküste Auf der Fahrt entlang der Ringstrasse erwarten Sie die beiden attraktiven Wasserfälle Seljalandsfoss und Skogafoss. Kurz darauf erreichen Sie die Gletscherzunge Solheimajökull mit seiner vorgelagerten Lagune. Einzigartig sind die schwarzen Strände von Vik den speziellen Felsformationen. Abendessen und Übernachtung. Bei klarem Himmel schwärmen Sie nochmals aus für eine Jagd auf die Nordlichter.

3 . Tag Eyrarbakki - Krysuvik - Feuerwerke Der hübsche Fischerort Eyrarbakki lohnt einen Besuch, wie auch die toll gelegene Kirche Strandarkirkja. In Krysuvik blubbert und dampfen die heissen Quellen, welche den Boden kochen und nach Schwefel riechen. In Selfoss sehen Sie am frühen Abend das öffentliche Feuerwerk. Nach dem Silvesterdinner fahren wir zum Jahreswechsel nach Reykjavik. Übernachtung in Selfoss.

4 . Tag Goldenes Dreieck Heute entdecken Sie die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Islands: Der geologisch und historisch interessanten Naturpark Thingvellir, den alle paar Minuten hochschiessenden Geysir Strokkur und den goldenen Wasserfall Gullfoss, welcher über zwei Stufen in eine Schlucht fällt. Abendessen und Übernachtung in Selfoss.

5 . Tag Reykjavik Heute geht es mit dem Gepäck nach Reykjavik. Sie entdecken die wichtigsten Gebäude der quirligen Hauptstadt auf einer Stadtrundfahrt und es gibt freie Zeit für eigene Erkundungen, Shopping oder Museumsbesuche. Abendessen und Übernachtung in Reykjavik.

6 . Tag Halbinsel Reykjanes und Blaue Lagune Auf der südwestlichen Halbinsel Reykjanes gibt es viele Krater und Lavafelder (auch das neuste beim Fagradalsfjall). Die Brandung des Nordatlantiks schlägt wuchtig an die Klippen der Küste, die auch von Leuchttürmen gesäumt wird. Geothermische Kraftwerke und dampfende Quellen zeugen vom heissen Wasser im Untergrund. Ein Bad in der berühmten Blauen Lagune bietet sich regelrecht an. Abschiedsabendessen und Übernachtung in Keflavik.