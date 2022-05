Leserreise «Spektrum der Wissenschaft» - Winterliche Küstenreise in Norwegen ab Bergen

1 . Tag Anreise nach Bergen Flug nach Bergen, Abendessen und Übernachtung im Hotel.

2 . Tag Bergen und an Bord Nach einem ausgiebigen Frühstück haben Sie am Morgen Zeit für eigene Erkundungen. Nach dem Mittagessen begrüsst Sie die Stadtführerin. Mit dem Bus geht es auf eine Stadtrundfahrt. Danach bringt Sie der Bus direkt zum Schiffsterminal, wo die MS Havila zum Einschiffen bereitsteht. Für die kommenden neun Tage wird das Schiff Ihr Zuhause sein. Abendessen an Bord.

3 . Tag Torvik und Ålesund Nach der ersten Nacht an Bord begrüssen Sie am Morgen Torvik. Durch das Schärenparadies der Westküste geht es dann nordwärts in die Jugend­stilstadt Ålesund.

4 . Tag Trondheim Gleich nach dem Frühstück legt das Schiff in Trond­heim an. Hier steht das norwegische Nationalheilig­tum, der Nidaros-Dom. Sie haben die Wahl: Eine ge­führte Tour oder ein Spaziergang durch den bunten Stadtteil Bakklandet mit seinen schön restaurierten Holzhäusern. Die Erkundung lohnt auf jeden Fall.

5 . Tag Polarkreis In den frühen Morgenstunden überqueren Sie den nördlichen Polarkreis.

6 . Tag Tromsø Während vier Stunden legt das Schiff in Tromsø, auch «Paris des Nordens» genannt, an.

7 . Tag Nordkap Noch vor dem Frühstück laufen Sie Hammerfest an, die einst nördlichste Stadt der Welt. Ein kur­zer Halt, dann erwartet Sie am Nachmittag bereits Honningsvåg, Ausgangspunkt für den fakultativen Ausflug ans Nordkap.

8 . Tag Kirkenes und Wendepunkt Kirkenes liegt unmittelbar an der russisch und finni­schen Grenze. Das Schiff liegt für fast vier Stunden am Hafen. Nutzen Sie die Zeit und buchen Sie einen Ausflug in das Eishotel.

9 . Tag Hammerfest & Tromsø Vielleicht buchen Sie heute einen Stadtrundgang in Hammerfest. Bei diesem Spaziergang in der «Eis­bärenstadt» werden Sie durch einen Ritterschlag in die Eisbärengesellschaft aufgenommen. Ein weite­rer Höhepunkt des Tages ist die Einfahrt in Tromsø, um Mitternacht. Nachtschwärmer haben die Mög­lichkeit auf ein Konzert in der Eismeerkathedrale.

10 . Tag Inselwelt der Lofoten Die Inselwelt der Lofoten steht für rote Fischer­hütten und unzählige Holzgestelle, an denen der Dorsch zum Trocknen aufgehängt wird. Es ist ein Tag ganz im Zeichen von Inseln und Bergen inmit­ten einer ungebändigten Landschaft.

11 . Tag Mythen und Legenden Die Helgelandküste mit Ihren hunderten von klei­nen Inseln, steilen Granitwänden und fruchtbarem Ackerland ist reich an Sagen und Märchen. Seien Sie auf dem Aussendeck, wenn Sie den Torghatten und die sieben Schwestern passieren.

12 . Tag Trondheim Die ehrwürdige Königsstadt Trondheim bietet nochmals eine ideale Gelegenheit, das Schiff zu verlassen. Danach fahren Sie an tausenden grösse­ren und kleineren Inseln vorbei zur Jugendstilstadt Ålesund.