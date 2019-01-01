1 . Tag Oslo Nach der Ankunft in Oslo machen Sie sich auf den Weg zu Ihrem Gruppenflughafenhotel, das nur fünf Gehminuten vom internationalen Terminal entfernt liegt. In Ihrem enthaltenen Hotel besuchen Sie bitte den Hospitality-Schalter von Aurora Expeditions, um Ihre Gepäck-Kabinen-Etiketten abzuholen und mit unserem Bodenoperationsteam zu sprechen, das Ihnen Informationen zur Vorschiffung mitteilen oder Ihnen Informationen geben kann, wo Sie essen können, Bargeld abheben oder Last-Minute-Artikel in einer örtlichen Apotheke oder einem Supermarkt kaufen können. Der Rest deiner Zeit ist frei. Alle Mahlzeiten heute gehen auf eigene Kosten. Unterkunft: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

2 . Tag Flug nach Longyearbyen und Einschiffung Bitte stellen Sie heute Morgen sicher, dass Ihr Kabinengepäck mit Bordschildern ausgestattet ist, die deutlich mit Ihrem Namen und Ihrer Kabinennummer beschriftet sind. Geniessen Sie das Frühstück im Hotel, bevor Sie zum Flughafen für unseren Charterflug nach Longyearbyen zum Einschiffen umsteigen. Alle Wertgegenstände oder persönlichen Gegenstände sollten den ganzen Tag über bei Ihnen behalten werden. Der Charterflug soll um 08:05 Uhr nach Longyearbyen starten und um 11:15 Uhr ankommen. In Longyearbyen können Sie die Stadt bei einer geführten Tour erkunden. Nach der Tour werden Sie direkt zum Pier gebracht, um am späten Nachmittag an Bord zu gehen. Machen Sie es sich vor wichtigen Sicherheitsbesprechungen in Ihrer Kabine bequem und geniessen Sie den Nervenkitzel der Abfahrt, während wir die Leinen werfen und in See fahren. Hinweis: Der Ausflug hängt von der Ankunftszeit unseres Charterflugs nach Longyearbyen ab.

3-5 . Tag Spitzbergen Svalbard bietet arktische Wildnis von ihrer besten Seite. Die Mitglieder unseres erfahrenen Expeditionsteams, die unzählige Reisen in dieses Gebiet unternommen haben, werden ihr Fachwissen nutzen, um unsere Reiseroute individuell zu gestalten und die besten Optionen basierend auf dem vorherrschenden Wetter, den Meereisbedingungen und den Möglichkeiten für Begegnungen mit Wildtieren auszuwählen. Phänomenale Fjorde, prächtige Gebirgszüge und eine Polarwüste reich an Fossilien bilden die Bühne für heldenhafte Erzählungen früher Erkundungen. Siehe Walrosse, die auf Meereis oder an Stränden gezogen werden. An Land strecken wir uns auf Spaziergängen über Tundra, die mit bunt bedeckten Wildblumen bedeckt sind. Wir besuchen hoch aufragende Klippen, die laut sind mit brütenden Guillemotten und Papageientauchern, sowie Schutthänge, die die grössten kleinen Alkkolonien Svalbards beherbergen. Wenn Sie eine optionale Aktivität wie Kajakfahren gewählt haben, haben Sie die Möglichkeit, diese Aktivität zu geniessen, wenn die Bedingungen es zulassen. Für diejenigen, die begeistert sind, an einem polaren Tauchgang teilzunehmen, sobald die Bedingungen geeignet sind, hören Sie die Ankündigung, sich auf ein aufregendes Bad vorzubereiten – eine Erinnerung, die Sie noch viele Jahre bewahren werden.

6-7 . Tag Auf See Während wir auf die Küste Ostgrönlands zusteuern, könnten wir Wale begegnen, die in den fruchtbaren Gewässern des Nordens fressen. Wenn wir uns Ostgrönland nähern, sollten Sie darauf vorbereitet sein, auf mehr Packeis zu stossen und vielleicht Robben sowie verschiedene Seevögel zu entdecken, darunter den nördlichen Sturmvogel und die Brünnich-Guillemotte. Die starken, eisigen Strömungen haben Ostgrönland vom Polarbecken isoliert und ziehen grosse Mengen von Fischen, Robben und Walen an. Klimabedingungen und die Eiskonzentration in der Umgebung erzeugen oft dichten Morgennebel, der nur in Gegenwart der Mittagssonne verschwindet. Unsere Experten informieren und unterhalten uns mit faszinierenden Diskussionen über Pflanzen, Tiere, Eis und heldenhafte Erkundungsgeschichten.

8-13 . Tag Ostgrönland In den kommenden Tagen stehen uns zahlreiche Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, und je nach Eis- und Wetterbedingungen steht uns die Ostküste Grönlands zur Verfügung. Unser erfahrenes Expeditionsteam, das unzählige Reisen in dieses Gebiet unternommen hat, wird sein Fachwissen nutzen, um unsere Reiseroute täglich individuell zu gestalten. So können wir das vorherrschende Wetter, die Eisverhältnisse und die Begegnungen mit Wildtieren bestmöglich nutzen. Wir versuchen in der Regel bis zu zwei Landungen oder Zodiac-Exkursionen pro Tag, darunter Kreuzfahrten entlang spektakulärer Eisklippen und verfolgen Wale, die sich in der Nähe der Oberfläche fressen. Seien Sie darauf vorbereitet, Eis zu erleben – und zwar viel davon! Ostgrönland bietet einige der beeindruckendsten Landschaften der Arktis. Tiefe Fjorde und enge Kanäle, flankiert von scharfen, eisbedeckten Gipfeln, die bis zu 2.000 Meter (6.562 Fuß) hoch ragen, sowie Gletscher, die gigantische Eisberge hervorbringen, die durch das Fjordsystem treiben, erschaffen atemberaubende Szenen. Die Tundralandschaft beherbergt Moschusochsen, Arktische Hasen und Rentiere. Im gesamten Gebiet gibt es alte archäologische Stätten von Thule, historische Fallenstellerhütten und Hütten heutiger Inuit-Jäger. Ein Höhepunkt ist der Besuch des Inuit-Dorfes Ittoqqortoormiit, der isoliertesten und nördlichsten dauerhaften Siedlung der Region mit etwa 450 Einwohnern. Die Gemeinde verfügt über ein ausgezeichnetes Museum, einen Geschenkeladen, eine Fülle grönländischer Schlittenhunde und bietet die Möglichkeit, die freundlichen Einheimischen kennenzulernen. Wir hoffen, Scoresbysund zu erkunden, den grössten Fjord der Welt und ein beliebtes Jagdgebiet der einheimischen Inuit. Massive Gletscher fließen in diesen Fjord, den Geburtsort von Hunderten majestätischer grönländischer Eisberge. Es ist ein spektakulärer Ort, der einfach gesehen werden muss, um es zu glauben. Nördlich von Scoresbysund liegen die Kong-Oskar- und Kaiser-Franz-Josef-Fjorde, zwei der bedeutendsten Fjordsysteme Grönlands, die jeweils mehrere kleinere Fjorde und Fjorde umfassen. Dank des fruchtbaren vulkanischen Bodens und der umliegenden Berge, die Schutz vor starken Winden bieten, ist das Gebiet reich an Wildtieren. In der Nähe des Fjords kann man alles entdecken, von Moschusochsen und Polarfüchsen bis hin zu Berghasen und sogar Rentieren. Blickt man in den Himmel, kann man Vögel erhaschen, darunter die Blauwölwe, die Schwarzbein-Dreizemöwe, den nördlichen Sturmvogel, den Raben und die Eider. Wir werden versuchen, den Kaiser-Franz-Josef-Fjord zu erreichen, ein abgelegenes und selten besuchtes Fjordsystem mit unzähligen Erkundungsmöglichkeiten, das sich im Nordostgrönland-Nationalpark befindet. Wir hoffen, durch den Kong Oskar Fjord zu fahren und bewundern die geologische Schönheit der Berge. Anschließend fahren wir südwärts entlang der Küste von Liverpool Land, wobei unsere Passage von den Eisbedingungen abhängt. Wir strecken uns auf Wanderungen durch die Tundra aus auf der Suche nach alten Friedhöfen und Sommerdörfern, die vor 3.000 Jahren von Inuit bewohnt wurden. Wir könnten Moschusochsen, Polarhasen und Rentiere beim Weiden sehen. Das Labyrinth ruhiger, miteinander verbundener Wasserwege in diesem Gebiet bietet hervorragende Möglichkeiten für Seekajakfahren. Wir werden Ringrobben sehen, vielleicht einen Blick auf den schwer fassbaren Narwal erhaschen und vielleicht sogar einen Eisbären, der auf Packeis jagt.

14 . Tag Dänemarkstrasse Wir überqueren die Dänemarkstrasse nach Island, suchen nach Walwinden und fotografieren die vielen Seevögel, die unserem Schiff im allgegenwärtigen arktischen Wind folgen.

15 . Tag Reykjavik Am frühen Morgen fahren wir nach Reykjavik und gehen gegen 8:00 Uhr von Bord. Lebt wohl, euer Expeditionsteam und die Mitreisenden, während wir alle unsere weitere Reise fortsetzen. Transferoptionen sind wie folgt:



Direkt zum Flughafen Keflavik. Direkt zum Grand Reykjavik (diese Option ist nur verfügbar, wenn Ihr Hotel von Aurora Expeditions gebucht wurde).Bushaltestelle #1 – Ráðhús – Rathaus, wo Sie sich selbst zu den Stadthotels bewegen können.Für späte Nachmittags- und Abendabflüge am Flughafen, Haltestelle #1 – Ráðhús – Rathaus, wo wir Ihr Gepäck bis zu Ihrer Abfahrt zum Flughafen um 13 Uhr im Bus aufbewahren. Geniesse die Freizeit in der Stadt bis zu deiner Abreise.



Hinweis: Buchen Sie keine Flüge, die am Tag der Ausschiffung vor 12:00 Uhr abfliegen, da wir am Ende der Reise zu Verspätungen kommen können.