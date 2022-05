Jungfernreise in die Arktis ab Longyearbyen

Willkommen an Bord der MV Janssonius mit höchster Eisklasse (Polarklasse 6 entspricht 1 A-Super). Das Schiff wird in den kommenden Tagen unser „schwimmendes Basislager“ und Ausganspunkt täglicher Entdeckungen der Tier-, und Landschaftswelten zwischen Helgoland, Fair Isle, Jan Mayen bis Nordspitzbergen. Das Schiff bringt uns sicher und komfortabel vom Heimathafen bis zu fernen Anlande-Stränden und an den Rand des Packeises, überall dorthin wo kein anderes Transportmittel hingelangt. Ihre Reise beginnt in Bremerhaven. Wir steuern der Mitternachtssonne entgegen und navigieren auf direktem Wege ins Packeis. Der 24-Stunden-Tag ist ein surreales Erlebnis der Arktis und bietet optimale Bedingungen für Aktivitäten und Fotografie. Das Packeis ist ein fantastischer Ort um Wale, Robben und Seevögel zu beobachten und mit ein wenig Glück bekommen wir auch den König der Arktis zu sehen, denn Eisbären sind in diesem Gefilde auf Beutesuche. Gäste können an einem spannenden Audio-Workshop teilnehmen, um den Stimmen und Gesänge der Wale und Robben zu lauschen. Am Anfang der Saison gibt es immer noch Schnee entlang der Küstenlinie, schneebedeckte Täler, Hügel und Berge im Landesinneren von Spitzbergen. Diese Reise ist bilingual (Deutsch – Englisch) und eine Premierentour in zweierlei Hinsicht: erste Arktisreise unseres neuen Schiffes Janssonius, und erste Abfahrt ab einem deutschen Hafen überhaupt.