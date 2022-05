In Herbstfarben durch die Fjorde Norwegens ab Oslo

Die Herbstnächte schaffen die optimalen Voraussetzungen, die faszinierende Lichtershow der Aurora borealis in all ihrer Pracht zu erleben.

Doch nicht nur das Nordlicht macht die Nächte im Herbst zu einem ganz besonderen Erlebnis. Wenn die Sonne untergegangen ist, zeigt sich am dunklen Nachthimmel eine nahezu unglaubliche Vielzahl an Sternen.

Tagsüber strahlen die Farben des Herbstes aber mindestens genauso schön.