In Herbstfarben an der Küste Norwegens ab Bergen

1 . Tag Anreise nach Bergen Erstes gemeinsames Abendessen und Übernach­tung im Hotel.

2 . Tag Bergen und an Bord Am Morgen haben Sie Zeit für eigene Erkundungen. Nach dem Mittagessen begrüsst Sie die Stadtfüh­rerin auf eine ausführliche Stadtrundfahrt und danach geht es direkt zum Schiffsterminal, wo die MS Havila Capella zum Einschiffen bereitsteht. Für die kommenden 9 Tage wird das Schiff Ihr Zuhause sein. Abendessen an Bord.

3 . Tag Torvik und Ålesund Nach der ersten Nacht an Bord begrüssen Sie am Morgen Torvik. Durch das Schärenparadies der Westküste geht es dann nordwärts in die Jugend­stilstadt Ålesund.

4 . Tag Trondheim Gleich nach dem Frühstück legt das Schiff in Trond­heim an. Hier steht das norwegische Nationalheilig­tum, der Nidaros-Dom. Sie haben die Wahl: Eine ge­führte Tour oder ein Spaziergang durch den bunten Stadtteil Bakklandet mit seinen schön restaurierten Holzhäusern. Die Erkundung lohnt auf jeden Fall.

5 . Tag Polarkreis In den frühen Morgenstunden überqueren Sie den nördlichen Polarkreis.

6 . Tag Tromsø Während vier Stunden legt das Schiff in Tromsø, auch «Paris des Nordens» genannt, an. Die nörd­lichste Universitätsstadt Europas blickt auf eine lange Expeditions-Geschichte zurück. Viele be­rühmte Polarexpeditionen begannen in dieser inte­ressanten Stadt.

7 . Tag Nordkap Noch vor dem Frühstück laufen Sie Hammerfest an, die einst nördlichste Stadt der Welt. Ein kur­zer Halt, dann erwartet Sie am Nachmittag bereits Honningsvåg, Ausgangspunkt für den fakultativen Ausflug ans Nordkap. 71°10‘21’nördlich des Äqua­tors ragt dieser Felsen 307 Meter fast senkrecht aus dem Meer und bildet ein Plateau.

8 . Tag Kirkenes und Wendepunkt Heute erreicht das Schiff den Wendepunkt. Kirke­nes liegt unmittelbar an der russisch und finnischen Grenze. Die Stadt ist ein Schmelztiegel unterschied­licher Länder und Kulturen und verändert sich je nach Wetterbedingungen und Jahreszeiten. Das Schiff liegt für fast vier Stunden am Hafen. Nutzen Sie die Zeit und buchen Sie einen Busausflug zur russischen Grenze

9 . Tag Nordkap & Tromsø Frühaufsteher können heute zu den ersten Ta­gesgästen am Nordkap gehören. Der fakultative Ausflug beinhaltet auch das Frühstück vor Ort. Ein weiterer Höhepunkt des Tages ist die Einfahrt in Tromsø, um Mitternacht. Für die Nachtschwärmer erwartet Sie der Ausflug zum Konzert in die Eis­meerkathedrale.

10 . Tag Inselwelt der Lofoten Die Inselwelt der Lofoten steht für rote Fischer­hütten und unzählige Holzgestelle, an denen der Dorsch zum Trocknen aufgehängt wird. Es ist ein Tag ganz im Zeichen von Inseln und Bergen inmit­ten einer ungebändigten Landschaft.

11 . Tag Mythen und Legenden Die Helgelandküste mit Ihren hunderten von klei­nen Inseln, steilen Granitwänden und fruchtbarem Ackerland ist reich an Sagen und Märchen. Seien Sie auf dem Aussendeck, wenn wir den Torghatten und die sieben Schwestern passieren.