Hurtigruten & Bergenbahn ab Tromsö

Tromsø

Eine Hülle und Fülle an Ausflugsmöglichkeiten stehen zur Auswahl. Unternehmen Sie zum Beispiel eine Hundeschlittenfahrt im Tamoktal oder nehmen Sie an einer Nordlichtsafari teil. Im Dezember und Januar empfehlen wir Ihnen, an einer Walsafari teilzunehmen! Kurz vor Mitternacht läuft «Ihr» Hurtigrutenschiff in Tromsø ein.