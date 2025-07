Begeben Sie sich an Bord der VASCO DA GAMA und entdecken Sie auf dieser 19-tägigen Kreuzfahrt die faszinierendsten Höhepunkte Nordeuropas und Islands. Jede einzelne Minute dieser Reise wird Sie begeistern. Ihre Route beginnt in Norwegen mit der charmanten Stadt Sandnes und dem beeindruckenden UNESCO-Weltkulturerbe Bryggen in Bergen. Weiter geht es zu den Shetlandinseln, wo Ihnen die berühmten Shetlandponys begegnen. In Island erwarten Sie spektakuläre Naturwunder: von Reykjavík, der nördlichsten Hauptstadt Europas, über den legendären Golden Circle, bis hin zur malerischen Gemeinde Grundarfjörður. Ein absolutes Highlight bildet der Ort Seyðisfjörður, eingebettet in eine Szenerie aus schneebedeckten Bergen – ein Anblick, der Ihnen das wahre Gesicht Islands offenbart und unvergesslich bleiben wird.



Reisedatum

14.06. - 02.07.2026