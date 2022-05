Frühlingserwachen unter Nordlichtern ab Bergen

Am frühen Morgen überqueren Sie den Polarkreis, eine imaginäre Linie auf 66°33’51”. Ab jetzt stehen die Chancen gut, dass Sie in klaren Nächten das Nordlicht am Himmel leuchten sehen können.

Trondheim und Rückreise

Frühmorgens legt die MS Pollux in Trondheim an und Sie verlassen das Schiff nach dem Frühstück. Ein ortskundiger Führer begrüsst Sie für eine aus­giebige Stadtrundfahrt. Transfer zum Flughafen und Heimreise.



Im Preis inbegriffen:

– Linienflüge von Zürich über Kopenhagen nach Bergen und retour von Trondheim über Oslo nach Zürich

– Flughafen-, Sicherheitstaxen und TZ

– Unterkunft in gutem Mittelklasshotel**** im Doppel- oder Einzelzimmer inkl. Frühstück

– Mittagessen und Abendessen im Hotel in Bergen

– Schiffsreise inkl. Vollpension Bergen – Kirkenes - Trondheim, Unterkunft in der gewählten Kabine.

– Alle Transfers gemäss Programm

– Stadtrundfahrten in Bergen und Trondheim

– Fachkundiger und deutschsprechender Guide in Bergen und Trondheim

– GLUR - Reiseleitung ab/bis Flughafen Zürich

– Reisedokumentation



Im Preis nicht inbegriffen:

– Annullierungskosten-Versicherung

– Getränke zu den Mahlzeiten

– Mittagessen am Anreise– und Abreisetag

– Fakultative Ausflüge auf dem Schiff



Hinweise:

– Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen