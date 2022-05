Faszinierendes Island ab Reykjavik

Die Islandreise führt Sie vom 9. - 18. Juli 2021 entlang vieler Sehenswürdigkeiten der Ringstrasse zur Zeit der längsten und hellsten Tage. Einige Tage sind kilometerintensiver, andere lassen Zeit für Aktivitäten. Zwischendurch sind Sie auf Spaziergängen und leichten Wanderungen auch zu Fuss unterwegs. Im Süden bestechen verschiedene Wasserfälle, die schwarzen Strände und natürlich die Gletscher, welche teilweise fast bis auf Meereshöhe hinunterreichen. Ein Höhepunkt ist die Bootsfahrt zwischen den Eisbergen der Gletscherlagune. Im Osten wird Sie die Küstenstrasse entlang der Fjorde in Ihren Bann ziehen. Abseits der meisten Touristen lässt sich im Borgarfjörður Eystri einer der besten Papageitaucher-Nistplätze besuchen. Hier sollen auch die Elfen wohnen. Der Norden bietet das Gebiet des Mývatn eine fantastische Vielfalt an vulkanischen Formen und Enten- und Vogelarten. Húsavík ist einer der besten Walbeobachtungsorte der Welt und Akureyri, die Hauptstadt des Nordens ist ebenfalls lohnenswert. Um auch einen Eindruck des Landesinnern zu erhalten, eignet sich die Fahrt über die Kjölur Hochlandroute, durch wüstenartiges Gebiet und zwischen den Gletschern Lang- und Hofsjökull durch mit einer Pause bei heissen Quellen und einem entspannenden Bad. Am Ende der Strecke liegen zwei „Muss“ von Island, der berühmte Geysir und der Goldene Wasserfall Gullfoss. Der Kontinentalspalte entlang reisen Sie auch zum historischen wichtigen Ort Thingvellir und danach in die bunte und quirlige Hauptstadt Reykjavik.