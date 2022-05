Facettenreiches Norwegen ab Oslo

1 . Tag Oslo Sie erreichen die Hauptstadt komfortabel per Linienflug. Wenn Sie nicht schon Ihre Mitreisenden auf dem Hinflug kennengelernt haben, so tun Sie das spätestens jetzt am Flughafen von Oslo. Hier begrüsst Sie auch Ihre deutschsprachige Reiseleitung, mit der Sie auf einer Stadtrundfahrt Oslos zahlreiche Sehenswürdigkeiten erleben, ehe es in Ihr zentral gelegenes Hotel geht.

2 . Tag Oslo–Bergen Es erwartet Sie eine ganz besondere Bahnfahrt: Ein Sitzplatz ist für Sie reserviert, Ihr Gepäck transportieren wir für Sie nach Bergen. Die Strecke der Bergen-Bahn zählt zu den herrlichsten ihrer Art. Denn sie führt, so scheint es, binnen sieben Stunden durch alle Landstriche, die Norwegen zu bieten hat: Ackerlandschaften und Mittelgebirge wechseln sich ab, ehe die Bahn die Hardangervidda, die grösste Hochebene Europas, erklimmt. Auf dem letzten Streckenabschnitt können Sie sich auf eindrucksvolle Bergtunnel und malerische Fjordlandschaften freuen. Am Nachmittag erreichen Sie die Hansestadt Bergen, deren Sehenswürdig keiten Sie auf einer Stadtrundfahrt entdecken können. Am Abend heisst es dann: «Leinen los!»

3 . Tag Ålesund und die Fjorde Höhepunkt des heutigen Tages ist Norwegens einzige Jugendstilstadt Ålesund. In den Sommermonaten macht Ihr Schiff einen Abstecher in den Geirangerfjord; im Herbst in den Hjørundfjord, der schon Kaiser Wilhelm II. begeisterte.

4 . Tag Trondheim Heute Morgen macht Ihr Schiff in der Krönungsstadt Trondheim mit ihrem berühmten Nidarosdom fest. Am Abend passieren wir die Schärenlandschaften bei Rørvik.

5 . Tag Polarkreis und Lofoten Frühmorgens überqueren Sie den nördlichen Polarkreis. Mittags erreichen wir Bodø, ehe sich später am Tag der imposante Lofoten-Archipel am Horizont aufbaut.

6 . Tag Tromsø Nach einem morgendlichen Halt in Harstad erwartet Sie am heutigen Nachmittag Tromsø. Lassen Sie sich nicht den Besuch des Polarmuseums entgehen!

7 . Tag Honningsvåg und das Nordkap Von Hammerfest geht es heute weiter nach Honningsvåg, Ausgangspunkt unseres beliebten Ausflugs zum Nordkap, einer der spektakulärsten Sehenswürdigkeiten Norwegens!

8 . Tag Kirkenes – der Wendepunkt Das «Tor zum Osten» wartet auf Sie. Kirkenes ist nicht nur Wendepunkt Ihrer Reise, sondern auch die letzte norwegische Stadt vor der russischen Grenze.

9 . Tag Hammerfest und Tromsø Nutzen Sie den Aufenthalt in einer der «nördlichsten Städte der Welt». Gegen Mitternacht erreichen Sie wieder die quirlige Universitätsstadt Tromsø. Hier können Sie optional an einem Mitternachtskonzert in der Eismeerkathedrale teilnehmen.

10 . Tag Vesterålen und Lofoten Nach einem Aufenthalt am Morgen in Harstad erwarten Sie, diesmal tagsüber, die Inselgruppen der Lofoten und Vesterålen mit ihren dramatischen Bergformationen und pittoresken Häusern.

11 . Tag Polarkreis und Torghatten Sie überqueren zum zweiten Mal den nördlichen Polarkreis, bevor Sie am frühen Abend am 260 Meter hohen Torghatten, den Berg mit dem Loch in der Mitte, vorbeikommen.

12 . Tag Trondheim Nutzen Sie den Morgen für einen Bummel durch die malerische Altstadt von Trondheim mit ihren historischen Speicherhäusern, bevor sich Ihr Schiff der Rosenstadt Molde nähert.