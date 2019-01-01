1 . Tag Sonntag 24.05.26 Für eine gemeinsame Anreise trifft sich die Gruppe am Flughafen. Flug nach Reykjavik und Transfer ins das zentral gelegene Hotel.

2 . Tag Montag, DAS GOLDENE DREIECK



25.05.26 Reykjavík ist eine angesagte skandinavische Hauptstadt, die kaum noch vorgestellt werden muss. Mit neuer nordischer Küche und einer entspannten Atmosphäre gehört sie zu den aufregendsten Städten Skandinaviens. Nach dem Frühstück geht es auf einen Tagesausflug ins «Goldene Dreieck». Dazu gehören unter anderem: Der Pingvellir-Nationalpark, ein historisch und geologisch bedeutender Ort, an dem das erste isländische Parlament tagte und die Kontinentalplatten von Europa und Nordamerika auseinanderdriften. Das Geysir-Geothermalgebiet, Heimat des Strokkur-Geysirs der regelmässig heisse Wasserfontänen in die Luft schleudert und der Gullfoss-Wasserfall, einer der schönsten Wasserfälle Islands. Danach geht es direkt an den Hafen, wo Sie von der Besatzung der MS «SeaVenture» empfangen werden. Nach dem Willkommensdinner nimmt das Schiff Fahrt auf und das Abenteuer beginnt.

3 . Tag Dienstag, STYKKISHÓLMUR 26.05.26 Stykkishólmur, die grösste Stadt der Snæfellsnes-Halbinsel, ist der ideale Ausgangspunkt zur Erkundung dieser vielfältigen Region, auch bekannt als «Island im Kleinen». Schwarze Sandstrände, steile Klippen und der markante Kirkjufell prägen die Landschaft – perfekt für kurze Wanderungen und erste Fotosujets.

4 . Tag Mittwoch ÍSAFJÖRÐUR & VIGUR ISLAND 27.05.26 Island Ísafjörður, das Herz der Nordwestfjorde, ist bekannt für seine walreichen Gewässer. Mit etwas Glück beobachten Sie die Tiere direkt vom Schiff aus. Am Morgen besuchen Sie den majestätischen Dynjandi-Wasserfall, am Nachmittag die Vogelinsel Vigur mit Papageientauchern und den lustigen Eiderenten.

5 . Tag Donnerstag SIGLUFJÖRÐUR 28.05.26 Siglufjörður, ein idyllisches Fischerdorf im Norden Islands, begeistert mit bunten Häusern und Fjordblick. Sie besuchen das Heringsmuseum, kosten lokalen Hering und tauchen in die isländische Volksmusik ein. Die Islandpferde und ein hausgemachter Kuchen mit Kaffee oder Tee füllen das Nachmittagsprogramm.

6 . Tag Freitag FLATEY & HÚSAVÍK 29.05.26 Flatey Island, was auf Isländisch «flache Insel» bedeutet, ist eine autofreie Insel mit gut erhaltenen Holzhäusern aus dem 19. Jahrhundert. Die Insel ist nur 2 Kilometer lang und 1 Kilometer breit, so dass man sie leicht zu Fuss erkunden kann. Sie ist auch ein Paradies für Vogelbeobachter, denn während der Brutzeit nisten hier Tausende von Küstenseeschwalben und Papageientauchern. Húsavík, bekannt als die «Walbeobachtungshauptstadt Europas», ist einer der weltweit besten Orte für die Walbeobachtung.

7 . Tag Samstag BORGARFJORDUR EYSTRI 30.05.26 Borgarfjordur Eystri, bekannt als Islands «verstecktes Juwel». Jeden Sommer nisten hier rund 10.000 Papageientaucherpaare, was dem Ort den Titel «Papageientaucher-Hauptstadt» einbrachte. Es ist einer der besten Orte in Island, um Papageientaucher aus nächster Nähe zu beobachten. Dafür gibt es ausgewiesene Schutzhütten und Holzplattformen, die eigens für eine bequeme Beobachtung zur Verfügung stehen. Die farbenfrohen, ungewöhnlich geformten Berge laden zu Wanderungen ein – von schwarzen Sandstränden bis zu sanften, pfirsichfarbenen Hügeln. Geschwungene Wege führen durch stille Buchten und Täler bis hin zur Küste. Zwischen dieser friedlichen Landschaft erzählen verlassene Häuser und alte Bauernhöfe von vergangener Zeit und verleihen der Umgebung einen Hauch von Geschichte und Geheimnis.

8 . Tag Sonntag, DJUPIVOGUR 31.05.26 Heute verlassen Sie die «SeaVenture» für die Fahrt in den Vatnajökull-Nationalpark. Seine besondere Faszination liegt in der Vielfalt der Landschaft – geprägt von Flüssen, Gletschern, Vulkanen und geothermischer Aktivität. Am Heinabergsjökull geniessen Sie die stille Schönheit treibender Eisberge, die eine traumhafte Szenerie aus Blau und Weiss bilden. Von einem nahegelegenen Aussichtspunkt bietet sich ein eindrucksvoller Blick auf dieses Naturwunder. Anschliessend besuchen Sie das Wikingerdorf am Fuss des Vestrahorn – ein authentisch nachgebildetes Zeugnis der Wikingerzeit. Hier verschmelzen schwarzer Sandstrand, sanfte Wellen, grüne Hügel und majestätische Berge zu einer Landschaft, die Fotografen und Naturliebhaber gleichermassen begeistert.

9 . Tag Montag, VESTMANNAEYJAR 01.06.26 Die Vestmannaeyjar-Inseln, eine Gruppe von Vulkaninseln vor der Südküste Islands, beeindrucken durch ihre dramatischen Landschaften und ihre reiche Tierwelt. Unternehmen Sie eine Wanderung auf den Vulkan Eldfell, dessen Ausbruch im Jahr 1973 die Insel nachhaltig prägte, und besuchen Sie das Vulkanmuseum Eldheimar, das eindrucksvoll die Geschichte dieses Ereignisses erzählt. In den Sommermonaten bieten die Inseln zudem unzähligen Papageientauchern einen Zufluchtsort und ziehen damit Vogelbeobachter aus aller Welt an.

10 . Tag Dienstag GRINDAVÍK 02.06.26 Grindavík liegt in einer aktiven geothermischen Zone, umgeben von dramatischen Vulkanlandschaften und ausgedehnten Lavafeldern. Sie ist vor allem für die weltberühmte Blaue Lagune bekannt, in der sie in ihrem milchig-blauen, mineralhaltigen Wasser baden und entspannen können.

11 . Tag Mittwoch, REYKJAVIK 03.06.26 Wenn die isländische Hauptstadt am Horizont auftaucht, ist es Zeit für ein letztes herzhafte Frühstück an Bord. Danach ist es leider an der Zeit, der Crew und dem Expeditionsteam der «MS SeaAventure» ein herzliches Lebewohl zu sagen und die Gangway hinunter auf festes Land zurückzukehren. Nach einer ausführlichen Stadtrundfahrt geht es nochmals ins Hotel.

12 . Tag Donnerstag, HEIMFLUG 04.06.26 Nach dem Frühstück geht es zum Flughafen und zurück nach Zürich.