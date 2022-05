Erlebnis Lappland - Mietwagen-Rundreise ab Luleå

1 . Tag 1. Tag: Anreise nach Luleå Linienflug nach Luleå und Mietwagenübernahme beim Flughafen. Kurze Fahrt ins Stadtzentrum und Übernachtung in einem modernen Stadthotel mit einer kleinen aber feinen SPA-Abteilung und hochstehender Küche. Sollten Sie an einem Wochenende in Luleå sein, empfehlen wir eine Reservation in diesem äusserst beliebten Hotelrestaurant. Luleå ist eine sehr hübsche Stadt und gerade in dieser stimmungsvollen Jahreszeit mit dem schönen Eisskulpturenpark und den vorgelagerten Schären ist Luleå allemal einen Besuch wert.

2 . Tag 2. Tag: Luleå–Gällivare, 260 km Die heutige Etappe ist sehr abwechslungsreich. Kurz nach Luleå empfehlen wir Ihnen den Besuch der Kirchenstadt Gammelstaden, welche mit ihren 400 historischen Kirchengebäuden auf der Liste des UNESCO–Weltkulturerbes steht. Danach geht die Fahrt weiter bis nach Harads, wo sich nach einer ca. 1-stündigen Fahrt ein Stopp beim einzigartigen Baumhotel lohnt. Nach weiteren ca. 1.5 h Fahrt folgt der nächste Halt in Jokkmokk, wo wir Ihnen einen Besuch im Samen-Museum «Ajtte» ans Herz legen. Kurz vor Jokkmokk überqueren Sie den Polarkreis, was natürlich einen Foto-Stopp wert ist! Nun sind es noch ca. 1.5 h Fahrt bis zur heutigen Unterkunft in Gällivare.

3 . Tag 3. Tag: Gällivare–Björkliden, 230 km Auf die heutige Fahrt dürfen Sie sich freuen! Zunächst geht es nach Kiruna, der Hauptstadt Schwedisch Lapplands. Unternehmen Sie einen Spaziergang durch das Zentrum und geniessen Sie die Annehmlichkeiten einer Stadt. Denn von jetzt an führt Sie Ihre Reise immer nördlicher in die pure Natur Lapplands. Geniessen Sie die atemberaubend schöne Fahrt dem Torneträsk-See entlang bis nach Björkliden. Das Hotel befindet sich in einem beliebten Skiort mit 23 Pisten, 5 Skiliften und einer Langlaufloipe. Vom Hotelrestaurant aus geniessen Sie eine grandiose Aussicht auf das Wahrzeichen Lapplands, dem Berg «Lapporten».

4 . Tag 4. Tag: Tag zur freien Verfügung Björkliden ist ein traumhafter Ort mit vielen Aktivitätsmöglichkeiten wie Motor- und Hundeschlittensafari oder gehen Sie einen Tag in den Bergen Schwedens Ski fahren (ab 07.02.20). Das Hotel verfügt über einen eigenen Sportladen, in dem die komplette Ausrüstung für einen Tag gemietet werden kann. Mit dem Mietwagen können Sie individuell die lichtschwächsten Orte aufsuchen und für sich geniessen. Sehr empfehlenswert für das «perfekte» Nordlicht ist der Ort Abisko mit der «Aurora Sky Station»

5 . Tag 5. Tag: Björkliden–Kiruna, 105 km Zwar kennen Sie die Strecke dem Torneträsk-See entlang bereits, aber die Perspektive auf der Rückfahrt ist komplett anders. Zwei Übernachtungen in einem persönlichen und familiengeführten Hotel in Kiruna, welches sich ca. 15 Minuten zu Fuss vom Stadtzentrum entfernt befindet. Das Hotel verfügt über ein modernes, kleines SPA und von der Nordlicht-Lounge mit den grossen Panoramafenstern können Sie perfekt den Himmel nach Nordlichtern «absuchen». Mit dem preisgekrönten Restaurant ist das Hotel ein idealer Aufenthaltsort, um Ihre Ferien zu verlängern (Preisliste siehe Seite 36).

6 . Tag 6. Tag: Tag zur freien Verfügung Wie wäre es mit einem Besuch im berühmten ICEHOTEL in Jukkasjärvi? Buchen Sie einen geführten Ausflug oder fahren Sie mit dem Mietwagen hin und zurück. Führungen finden täglich um 12h00 und 16h00 statt und dauern jeweils ca. 30 Minuten.



Oder Sie nehmen an einer anderen spannenden Winteraktivität teil. Von Kiruna aus ist praktisch alles möglich. Eine detaillierte Übersicht finden Sie auf Seite 36.