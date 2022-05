Erlebnis Archipel - eine eigene Insel nur für Sie! ab Stockholm

Aufenthalt in einem Hotel im Zentrum von Stockholm, der charmanten königlichen Stadt, wo das Meer allgegenwärtig ist.

Fähre Stockholm–Mariehamn

Eine komfortable Fähre bringt Sie in 5 Stunden nach Mariehamn, der kleinen Hauptstadt der autonomen Åland-Inseln.



Bei der Variante mit dem Ferienhaus Sviskär schlafen Sie heute in einem Hotel in Mariehamn, bei der Variante mit Gyllenklobb werden Sie nach Ankunft ins Sandösund Resort gebracht, wo Sie die Nacht verbringen.