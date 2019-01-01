Eisberge, Vulkane und Wasserfälle ab Frankfurt
Eisberge, Vulkane und Wasserfälle ab Frankfurt
ab CHF 3870.– / pro Person
ab Frankfurt bis Hamburg
Highlights:
- Unesco Eisfjord Illulisaat
- Gletscher, Geysire und Wasserfälle in Island
- bequemer Charterflug ab Frankfurt nach Grönland
18 Tage / 17 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Sonderflug Frankfurt - Kangerlussuaq
Sonderflug von Frankfurt nach Kangerlussuaq Kangerlussuaq/Grönland
2. Tag Seetag
Erhoilung auf See
3. Tag Discobucht
Kreuzen in der Diskobucht
Kreuzen in der Diskobucht
Illulissat/Jakosbshavn/Grönland /AR
4. Tag Sisimiut
Sisimiut/Holsteinsborg/Grönland
5. Tag Nuuk
Nuuk/Godthåb/Grönland
6. Tag Paarniut
Paamiut/Frederikshåb/Grönland /AR
7. Tag Qaqurtoq
Qaqortoq/Julianehåb/Grönland /AR
Qaqortoq/Julianehåb/Grönland /AR
Passage Kirchenruine Hvalsey
8. Tag Prins Christian Sund
Passage Prins Christian Sund
9. Tag Seetag
Erholung an Bord
10. Tag Grundarfjørdur
Grundarfjørdur/Island
11. Tag Reykjavik/Island
Reykjavik
12. Tag Ísafjörður/Island
Ísafjörður/Island
13. Tag Akureyri/Island
Akureyri/Island
14. Tag Seydisfjørdur/Island
Seydisfjørdur/Island
15. Tag Seetag
Erholung auf See
16. Tag Lerwick/Shetland Inseln/Schottland
Lerwick/Shetland Inseln/Schottland
17. Tag Seetag
Erholunbg auf See
18. Tag Hamburg
gegen 10.00 Ausschiffung in Hmaburg
Schiffsreise 18 Tage ab Frankfurt/ bis Hamburg
- Charterflug Frankfurt-Kangerlussuaq
- Personen- und Gepäcktransfer vom Flughafen zum Schiff bzw. umgekehrt, Luftverkehrssteuer sowie mindestens 20 kg Freigepäck pro Person. Die Freigepäckmenge, die Bordverpflegung und der Getränkeservice variieren je nach Fluggesellschaft und sind gegebenenfalls mit einem Aufpreis verbunden
- Gepäcktransfer vom Pier in die Kabine und von Bord
- Schiffsreise in der gebuchten Kabinenkategorie
- Volle Verpflegung auf dem Schiff: Frühstück, Mittagessen, Nachmittagstee oder -Kaffee mit Kuchen, Gebäck und herzhaften Snacks, Abendessen, Mitternachtsimbiss sowie eine Würstchenstation für den Hunger zwischendurch
- Buffet- und Service-Restaurant zur Auswahl
- Kaffee- und Tee-Station im Palmgarten
- Begrüßungs- und Abschiedscocktail an Bord*
- Kapitänsdinner am Anfang und am Ende der Reise*
- Sekt zum Frühstück
- Suitengäste werden mit einem Obstkorb, Petit Fours und Canapées verwöhnt
- Erfrischungen nach Ausflugsrückkehr
- Concierge-Service an Bord für individuelle Landgangswünsche sowie Kreuzfahrtberatung
- Sämtliche Hafen- und Passagiergebühren
- Kostenlose Nutzung der Bordeinrichtungen (Friseur, Massage, Kosmetik und ähnliche Dienstleistungen gegen Gebühr)
- Unterhaltungsprogramm und Veranstaltungen an Bord
- Teilnahme an Entspannungskursen und am Animationsprogramm
- Fahrräder (gegen Gebühr), Nordic Walking Stöcke, Smovey Ringe
- Ausführliche Informationen zu den Landausflügen
- Lektorate über Ihre Reiseziele sowie thematische Vorträge (auf ausgewählten Reisen)
- Plantours Reiseleitung
- Anreise Frankfurt sowie Abreise ab Hamburg
- zusätzliche Hotelkosten
- private Auslagen
- fakultative Ausflüge
- Annullationskostenversicherung
- Getränkepakete im Vorwege buchbar . Das Getränkepaket muss von allen Personen einer Kabine gebucht werden. Pro Kabine kann nur das gleiche Getränkepaket gebucht werden (Ausnahme: Kinder unter 18 Jahren). Die Getränkepakete sind nicht auf andere Personen übertragbar. Die Getränke werden von 10.00 bis 24.00 Uhr angeboten und werden ausschließlich in Gläsern ausgeschenkt. Die Getränkepakete können nur für die gesamte Dauer der Kreuzfahrt und nur vorab gebucht werden. Getränke aus der Mini-Bar sind in den Paketen nicht enthalten.
Preise
18 Tage / 17 Nächte ab CHF 3870.– / pro Person