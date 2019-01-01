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skandinavienreisen

Eisberge, Vulkane und Wasserfälle ab Frankfurt

Schimmernde Eisberge, schroffe Felsgebirge und karge Landschaften machen den sanften Charme von Grönland aus. Mit dem Boot, per Pedes oder mit dem Flugzeug erleben Sie den Eisfjord aus Ihrer Lieblingsperspektive, bevor Sie in Sisimiut die treuen Schlittenhunde begrüßen. Nachdem Sie im Nationalmuseum in Nuuk die geheimnisvollen Inuit-Mumien entdeckt haben, erkunden Sie die herbe Schönheit der grönländischen Inselwelt hautnah. In Island bummeln Sie durch die nördlichste Hauptstadt der Welt oder begeben sich auf die Spuren der Wikinger. In der freien Natur halten Sie Ausschau nach Papageientauchern und Walen oder lassen sich von Geysiren, Gletschern und Wasserfällen begeistern. Welch ein Glück, dass auch noch die schottischen Shetland Inseln auf Ihrer Route liegen.

Reisedatum:
05.09. - 22.09.2026
Eisberge, Vulkane und Wasserfälle ab Frankfurt
ab CHF 3870.– / pro Person
ab Frankfurt bis Hamburg
Highlights:
- Unesco Eisfjord Illulisaat
- Gletscher, Geysire und Wasserfälle in Island
- bequemer Charterflug ab Frankfurt nach Grönland
Icon calendar 18 Tage / 17 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Sonderflug Frankfurt - Kangerlussuaq

Sonderflug von Frankfurt nach Kangerlussuaq Kangerlussuaq/Grönland

2. Tag Seetag

Erhoilung auf See

3. Tag Discobucht

Kreuzen in der Diskobucht
Illulissat/Jakosbshavn/Grönland /AR

4. Tag Sisimiut

Sisimiut/Holsteinsborg/Grönland

5. Tag Nuuk

Nuuk/Godthåb/Grönland

6. Tag Paarniut

Paamiut/Frederikshåb/Grönland /AR

7. Tag Qaqurtoq

Qaqortoq/Julianehåb/Grönland /AR
Passage Kirchenruine Hvalsey

8. Tag Prins Christian Sund

Passage Prins Christian Sund

9. Tag Seetag

Erholung an Bord

10. Tag Grundarfjørdur

Grundarfjørdur/Island

11. Tag Reykjavik/Island

Reykjavik

12. Tag Ísafjörður/Island

Ísafjörður/Island

13. Tag Akureyri/Island

Akureyri/Island

14. Tag Seydisfjørdur/Island

Seydisfjørdur/Island

15. Tag Seetag

Erholung auf See

16. Tag Lerwick/Shetland Inseln/Schottland

Lerwick/Shetland Inseln/Schottland

17. Tag Seetag

Erholunbg auf See

18. Tag Hamburg

gegen 10.00 Ausschiffung in Hmaburg

Schiffsreise 18 Tage ab Frankfurt/ bis Hamburg
inbegriffene Leistungen
  • Charterflug Frankfurt-Kangerlussuaq
  • Personen- und Gepäcktransfer vom Flughafen zum Schiff bzw. umgekehrt, Luftverkehrssteuer sowie mindestens 20 kg Freigepäck pro Person. Die Freigepäckmenge, die Bordverpflegung und der Getränkeservice variieren je nach Fluggesellschaft und sind gegebenenfalls mit einem Aufpreis verbunden
  • Gepäcktransfer vom Pier in die Kabine und von Bord
  • Schiffsreise in der gebuchten Kabinenkategorie
  • Volle Verpflegung auf dem Schiff: Frühstück, Mittagessen, Nachmittagstee oder -Kaffee mit Kuchen, Gebäck und herzhaften Snacks, Abendessen, Mitternachtsimbiss sowie eine Würstchenstation für den Hunger zwischendurch
  • Buffet- und Service-Restaurant zur Auswahl
  • Kaffee- und Tee-Station im Palmgarten
  • Begrüßungs- und Abschiedscocktail an Bord*
  • Kapitänsdinner am Anfang und am Ende der Reise*
  • Sekt zum Frühstück
  • Suitengäste werden mit einem Obstkorb, Petit Fours und Canapées verwöhnt
  • Erfrischungen nach Ausflugsrückkehr
  • Concierge-Service an Bord für individuelle Landgangswünsche sowie Kreuzfahrtberatung
  • Sämtliche Hafen- und Passagiergebühren
  • Kostenlose Nutzung der Bordeinrichtungen (Friseur, Massage, Kosmetik und ähnliche Dienstleistungen gegen Gebühr)
  • Unterhaltungsprogramm und Veranstaltungen an Bord
  • Teilnahme an Entspannungskursen und am Animationsprogramm
  • Fahrräder (gegen Gebühr), Nordic Walking Stöcke, Smovey Ringe
  • Ausführliche Informationen zu den Landausflügen
  • Lektorate über Ihre Reiseziele sowie thematische Vorträge (auf ausgewählten Reisen)
  • Plantours Reiseleitung
nicht inbegriffene Leistungen
  • Anreise Frankfurt sowie Abreise ab Hamburg
  • zusätzliche Hotelkosten
  • private Auslagen
  • fakultative Ausflüge
  • Annullationskostenversicherung
Hinweise:
  • Getränkepakete im Vorwege buchbar . Das Getränkepaket muss von allen Personen einer Kabine gebucht werden. Pro Kabine kann nur das gleiche Getränkepaket gebucht werden (Ausnahme: Kinder unter 18 Jahren). Die Getränkepakete sind nicht auf andere Personen übertragbar. Die Getränke werden von 10.00 bis 24.00 Uhr angeboten und werden ausschließlich in Gläsern ausgeschenkt. Die Getränkepakete können nur für die gesamte Dauer der Kreuzfahrt und nur vorab gebucht werden. Getränke aus der Mini-Bar sind in den Paketen nicht enthalten.

Preise
18 Tage / 17 Nächte ab CHF 3870.– / pro Person