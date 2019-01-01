Schimmernde Eisberge, schroffe Felsgebirge und karge Landschaften machen den sanften Charme von Grönland aus. Mit dem Boot, per Pedes oder mit dem Flugzeug erleben Sie den Eisfjord aus Ihrer Lieblingsperspektive, bevor Sie in Sisimiut die treuen Schlittenhunde begrüßen. Nachdem Sie im Nationalmuseum in Nuuk die geheimnisvollen Inuit-Mumien entdeckt haben, erkunden Sie die herbe Schönheit der grönländischen Inselwelt hautnah. In Island bummeln Sie durch die nördlichste Hauptstadt der Welt oder begeben sich auf die Spuren der Wikinger. In der freien Natur halten Sie Ausschau nach Papageientauchern und Walen oder lassen sich von Geysiren, Gletschern und Wasserfällen begeistern. Welch ein Glück, dass auch noch die schottischen Shetland Inseln auf Ihrer Route liegen.



Reisedatum:

05.09. - 22.09.2026