Die Seele Norwegens mit Flåmbahn ab Bergen

Bergen–Flåm und Myrdal–Bergen

Per Zug, Bus und Fähre gelangen wir durch spektakuläre Landstriche nach Flåm. Erste Station Ihrer Zugfahrt ist Voss. Hier geht es per Bus weiter nach Gudvangen. Von hier aus erkunden Sie per Ausflugsboot den beeindruckenden Aurlandsfjord, ein Seitenarm des Sognefjords. Die Bootstour endet in Flåm und weiter geht es mit der legendären Flåmbahn. Sie überwinden knapp 900 m Höhenunterschied auf der nur 20 km langen Strecke zwischen Flåm und Myrdal. In Myrdal steigen Sie in die Bergen-Bahn um, deren Route zu den schönsten Eisenbahnstrecken der Welt gehört. Auf der letzten Etappe schlängelt sich die Waggonkette die langen Kurven hinunter zurück zur alten Hansestadt Bergen. Einschiffung auf Ihr Hurtigruten Schiff am Abend.