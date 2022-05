Die grosse Norwegen-Panorama-Reise ab Kiel

1 . Tag Kiel Mit der Begrüssung durch Ihre Reiseleitung und dem Kennenlernen Ihrer Mitreisenden beginnt Ihre Reise an der Kieler Förde. Gemeinsam stimmen Sie sich auf die bevorstehenden Tage ein, während Ihre Color Line Fähre Kurs auf die norwegische Hauptstadt Oslo nimmt, die Sie am Folgetag erreichen.

2 . Tag Oslo–Bergen Nach der Ankunft in Oslo am Vormittag erfolgt ein Transfer zum Bahnhof. Mit der Bergen-Bahn erleben Sie zur schönsten Tageszeit eine der reizvollsten Bahnstrecken und mit der berühmten Hardangervidda, die grösste Hochebene Europas, ehe Ihr Zug in den Bahnhof der historischen Stadt Bergen einläuft. Der organisierte Gepäckservice sorgt für eine durch und durch entspannte Zugfahrt, bei der Sie sich ausschliesslich auf die einzigartige Kulisse konzentrieren können. Transfer zum Hotel und Übernachtung.

3 . Tag Bergen Vormittag zur freien Verfügung. Am Nachmittag zeigen wir Ihnen die schönsten Sehenswürdigkeiten bei einer Stadtrundfahrt, die am Hurtigruten Anleger endet. Ihre Seereise gen Norden beginnt.

4 . Tag Ålesund Durch Schären und Inseln hindurch navigiert Sie Ihr Kapitän nach Ålesund. In den Sommermonaten macht das Schiff zusätzlich einen Abstecher in den Geirangerfjord; im Herbst in den Hjørundfjord.

5 . Tag Trondheim Am Morgen legt Ihr Schiff in der Krönungsstadt Trondheim an. Hier sehen Sie u. a. den berühmten Nidarosdom.

6 . Tag Polarkreis und Lofoten Sie überqueren den Polarkreis und passieren sagenumwobene Inseln und Berge. Abends legt Ihr Schiff in Stamsund und später im malerischen Lofoten-Hauptort Svolvær an.

7 . Tag Tromsø Am Morgen geniessen Sie einen kurzen Aufenthalt in Harstad auf den Vesterålen. Nachmittags erreicht Ihr Schiff Tromsø, das Paris des Nordens.

8 . Tag Honningsvåg und das Nordkap Sie erreichen Honningsvåg, wo Sie Gelegenheit haben, einen optionalen Ausflug zum Nordkap-Plateau zu unternehmen.

9 . Tag Kirkenes - der Wendepunkt Heute erreichen Sie Kirkenes nahe der russischen Grenze - den Wendepunkt Ihrer Reise. Auf Südkurs erleben Sie alle Attraktionen, die auf der Reise nach Norden nachts angefahren wurden, bei Tag.

10 . Tag Nordkap, Hammerfest und Tromsø In Hammerfest, der nördlichsten Stadt Europas, erinnert die Meridiansäule an die erste Vermessung des Erdumfangs. Weiterfahrt Richtung Tromsø.

11 . Tag Vesterålen und Lofoten Sehen Sie die Inselgruppe Vesterålen und die bezaubernden Lofoten mit dem spektakulären Raftsund.

12 . Tag Polarkreis Sie überqueren erneut den Polarkreis und passieren die Gebirgskette Sieben Schwestern.

13 . Tag Trondheim–Oslo Sie erreichen Trondheim, die charmante Stadt mit den farbenfrohen Lagerhäusern auf Holzpfählen. Hier gehen Sie von Bord und fahren mit der Dovre-Bahn. Ein Höhepunkt dieser Bahnstrecke ist zweifellos der Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalpark mit seinen zahlreichen Moschusochsen. Sie passieren riesige Binnenseen und die Olympiastadt Lillehammer, bevor Sie Oslo für eine Übernachtung erreichen.

14 . Tag Oslo/Rückreise Nach einer Stadtrundfahrt in Oslo erfolgt der Transfer zur Color Line. Übernachtung an Bord.