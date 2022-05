Brändön Lodge ab Luleå

Verbringen Sie vier Nächte in der familiär geführten Brändön Lodge mit idyllischer Lage auf einer Halbinsel an der Küste vor Luleå in Schwedisch Lappland. Von der Lodge aus eröff net sich ein herrlicher Blick auf das Meer und die Inseln im Luleå-Archipel, welches aus mehr als 1300 Inseln besteht. Die 15 liebevoll renovierten Blockhütten liegen alle in Gehdistanz zum Bottnischen Meerbusen und zum Haupthaus. Um Ihren Urlaub perfekt zu machen, bietet die Brändön Lodge eine Vielzahl an Aktivitäten an,

welche z.T. im Paket eingeschlossen sind, aber auch vor Ort dazugebucht werden können.