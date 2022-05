Architekturreise duch Finnland ab Helsinki

Helsinkis Kunst- und Designszene gibt sich undog­matisch. Ihr Motto lautet: Alles geht und alles ist erlaubt. Der Auftakt dieser Reise macht ein Vortrag über die finnische Architekturgeschichte. Auf der ausgiebigen Stadtrundfahrt sehen Sie nebst den tra­ditionellen Sehenswürdigkeiten Glanzstücke nordi­schen Designs und Architektur. Der Höhepunkt wird der Besuch und die Führung in der Zentralbibliothek Oodi sein. Der spätere Nachmittag steht zur freien Verfügung. Ein Spaziergang am Abend führt Sie für das Abendessen in das historisch Stadtzentrum Helsinkis.

Lahti–Jyväskylä Fahrt ins Seengebiet

Geniessen Sie die Fahrt nach Jyväskylä, die entlang des Päijänne-Sees führt. Sein kristallklares Wasser ist legendär. Sie fahren nordwärts in Richtung Lah­ti, das nebst dem winterlichen Skispringen für die Sibelius-Halle bekannt ist. Die aus Holz konstruier­te Konzert- und Kongresshalle, die der Genialität des legendären Architekten Alva Aalto nacheifert, wurde im Jahre 2000 fertiggestellt. Die Idee für den Bau entstand aus einem Wettbewerb, welcher den Architekten das Einbinden eines 1907 erbau­ten Sägewerks in den Neubau vorgab. Nach dem Mittagessen geht die Fahrt weiter nach Jyväskylä. Am Abend werden Sie einen Sommerabend an idyl­lischer Lage am See erleben und einen Einblick in die Lebensart eines einfachen Bauernhofs erhalten.