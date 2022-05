Praslin dream ab Mahé

Mieten Sie sich ein Fahrrad. Im Schatten der hohen Palmen, entlang an mit Palmblättern gedeckten Häusern, kleinen Kopra Fabriken kommen Sie zu den absoluten Traumstränden. Beinahe autofrei, nur Fahrräder und Ochsenkarren oder auch Pferde sind hier die Fortbewegungsmittel. Geankert wird vor dem Hafen von La Digue.

Cousin - Baie St. Anne (F, M, A)

Besuch von Cousin Island, ein Naturreservat und Vogelschutzgebiet, das seltene Vögel und einige Riesenschildkröten beherbergt. Am Nachmittag geht es weiter nach Praslin. Übernachtet wird in der Marina in der Baie St. Anne (Praslin).